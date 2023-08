Netskope dévoile Proactive Digital Experience Management (DEM) for SASE

août 2023 par Marc Jacob

La gestion de l’expérience numérique (Digital Experience Management) occupe une place de plus en plus importante dans le contexte de la transformation numérique, les entreprises cherchant à améliorer l’expérience de leurs clients et l’engagement de leurs employés. Face à l’essor du travail hybride et des infrastructures cloud à l’échelle mondiale, nombre d’entre elles se heurtent à d’importantes difficultés pour garantir une expérience homogène et optimale tout en respectant des exigences de sécurité strictes.

Selon le cabinet Gartner, « au moins 60 % des responsables Infrastructure & Opérations (I&O) utiliseront une technologie de gestion de l’expérience numérique d’ici à 2026 pour mesurer la performance des applications, des services et des terminaux côté utilisateur ; contre moins de 20 % en 2021 ». Or, la surveillance des applications, des services et des réseaux ne représente qu’une partie de l’expérience DEM de nouvelle génération. C’est pourquoi la solution Proactive DEM de Netskope dépasse les usages attendus en s’appuyant sur le Machine Learning (ML) pour anticiper les problèmes et y remédier de façon proactive.

Pour identifier les problèmes, Netskope Proactive DEM combine les technologies de surveillance synthétique (synthetic monitoring) et de suivi de l’activité réelle des utilisateurs (Real User Monitoring — RUM) pour créer une solution de surveillance intelligente SMART (Synthetic Monitoring Augmentation for Real Traffic). Cette solution assure une visibilité des données « saut par saut » (hop by hop) de bout en bout, tout en identifiant de façon proactive les évènements ayant des répercussions sur l’expérience des utilisateurs. En optant pour la surveillance SMART, les entreprises peuvent anticiper les évènements susceptibles de perturber le bon fonctionnement du réseau et des applications.

À l’heure où la plupart des fournisseurs d’architectures SASE s’appuient sur une infrastructure « cloud embrumé », bâtie sur un environnement cloud public qui limite leur aptitude à identifier et à contrôler les problèmes de manière granulaire, la solution Proactive DEM s’appuie sur Netskope NewEdge. Cette infrastructure de cloud privé, la plus étendue de l’industrie, assure une visibilité et un contrôle holistique d’un bout à l’autre de l’expérience utilisateur et remédie aux problèmes, notamment en utilisant divers mécanismes d’autoréparation — et ce, avant que l’utilisateur ne se rende compte que son expérience s’est détériorée.

Principales capacités de Netskope Proactive DEM :

Des informations prédictives avec une visibilité haute définition :

• Introduction de SMART Monitoring (Synthetic Monitoring Augmentation for Real Traffic), une technologie qui combine le suivi de l’activité réelle des utilisateurs (Real User Monitoring — RUM) et la supervision synthétique des transactions (Synthetic Transaction Monitoring — STM) pour fournir aux entreprises une vue complète sur 360 degrés de l’expérience numérique vécue par les utilisateurs.

• Réduction du délai moyen de détection (MTTD) et du délai moyen de résolution (MTTR) grâce au niveau approprié d’informations prédictives et de renseignements exploitables.

• Une visibilité réelle aux quatre étapes de la transaction :

o Surveillance de l’état et de la performance des terminaux

o Visualisation « saut par saut » du parcours de connectivité entre les utilisateurs et Netskope

o Visibilité réelle de la performance des différentes fonctionnalités de la plateforme SASE, y compris des clients

o Surveillance de la réaction des applications

• Identification des anomalies dans les schémas normaux avec modélisation par Machine Learning ; des alarmes exploitables et personnalisées contribuent à limiter les faux positifs, ainsi qu’à rationaliser les processus d’exploitation du réseau et les temps de réaction.

Un contrôle holistique :

• Ensemble, les technologies de remédiation proactive et de remédiation déclenchée par le client permettent de réduire de façon significative, voire d’éliminer, la durée de l’impact d’un incident.

• Le déploiement de capacités légères de suivi de l’activité réelle des utilisateurs (RUM) aide les équipes Réseau à améliorer la visibilité tout en supprimant les frictions avec les équipes en charge des terminaux.

• La surveillance proactive des applications métier critiques permet aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui compte le plus pour leur entreprise en aidant les équipes en charge de l’exploitation du réseau à rationaliser le processus de remédiation et à raccourcir la durée des incidents.

Une remédiation proactive :

• La remédiation proactive — exécutée avant même que l’utilisateur ne signale un problème — réduit la charge des services de help desk et de celles en charge de l’exploitation du réseau.

• Les contrôles de routage effectués à plusieurs niveaux optimisent proactivement l’expérience utilisateur en identifiant le meilleur chemin pour les applications critiques :

o Basculement proactif des décisions de routage de l’infrastructure Netskope NewEdge en vue de réduire la latence et d’améliorer la performance des applications ;

o Sélection du chemin optimal entre la plateforme Netskope SASE et le fournisseur d’applications ou de services en cloud publics, contournant les problèmes liés au réseau externe

• Intégration sans friction à la capacité client de la solution Netskope Endpoint SD-WAN d’optimisation de la performance ; destinée aux applications sensibles à la dégradation du réseau, telles que Zoom ou Microsoft Teams.