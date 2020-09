Netskope dévoile Cloud Threat Exchange

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Netskope met Cloud Threat Exchange gratuitement à disposition des clients qui souhaitent utiliser sa technologie pour contribuer au partage d’indicateurs de compromission (IOC). Ainsi, tous les partenaires, fournisseurs ou clients certifiés peuvent utiliser Cloud Threat Exchange pour fournir et diffuser de façon automatisée des renseignements utiles et exploitables sur les menaces, et réduire ainsi les délais de protection.

Cloud Threat Exchange bénéficie du support d’une communauté de membres certifiés par Netskope, parmi lesquels figurent VMware Carbon Black, CrowdStrike, Cybereason, Mimecast, SentinelOne et ThreatQuotient.

Les fonctionnalités de Cloud Threat Exchange incluent :

● L’échange simplifié de renseignements sur les menaces entre fournisseurs – y compris les hachages de fichiers, les URL malveillants et les signatures de fichiers DLP – dote les clients d’une protection rapide et à jour de leurs investissements en matière de sécurité.

● La réduction du délai entre l’identification d’une nouvelle menace et la mise en œuvre de la protection permet aux organisations de tenir la cadence dans un environnement de menaces en évolution constante.

● La mise en œuvre d’un échange complet d’IOC avec les principaux fournisseurs de sécurité, dont la détection et la réaction au niveau des terminaux, les renseignements sur les menaces, la gestion des détections et des réponses, la sécurité des e-mails et les systèmes de gestion des tickets. Les clients et partenaires qui établissent leurs propres plugins ajoutent facilement d’autres fournisseurs.

● Un fonctionnement avec des indicateurs fournis via les normes STIX/TAXII permettant le partage d’informations pour défendre les réseaux en temps réel.

Cloud Threat Exchange est disponible dès à présent sans coût supplémentaire pour les clients, partenaires et fournisseurs de Netskope.