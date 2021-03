Netskope certifié dans le cadre du programme Microsoft 365 Networking

mars 2021 par Marc Jacob

Microsoft 365 et Azure sont des services cloud largement adoptés qui permettent aux entreprises de transformer leurs méthodes de travail et de collaboration. Le programme Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP) vise à aider les clients de Microsoft 365 à identifier les solutions réseau qui facilitent les paramètres de connectivité du réseau Microsoft 365. Netskope est désormais membre du NPP, et sa solution certifiée s’aligne par défaut sur les principes du NPP, le trafic Microsoft 365 étant transmis de manière transparente.

Netskope aide les entreprises à tirer le meilleur profit de leurs services Microsoft grâce à des solutions innovantes permettant un accès rapide, fiable et sécurisé aux applications cloud depuis n’importe où dans le monde. La certification NPP s’ajoute à la liste toujours croissante des intégrations entre Netskope et Microsoft, et d’autres seront annoncées dans les prochains mois.

Les entreprises qui utilisent les technologies Microsoft peuvent tirer parti des solutions éprouvées de Netskope pour les aider à réaliser et à protéger la transformation de leur entreprise. Les intégrations actuelles de Netskope et de Microsoft s’étendent à la gestion des identités et des accès, à la détection des menaces, aux opérations de sécurité, à la sécurité dans le Cloud, à la protection des données, à la gestion des applications, à l’architecture Zero Trust et à la préparation SASE. Pour les clients, la mise en œuvre de ces intégrations permet :

• Une protection des données complète cloud-first, adaptée à une main-d’œuvre distante

• Protection des utilisateurs contre les menaces en croissance constante liées au cloud et au web

• Contrôle d’accès robuste et application de politiques contextuelles pour les applications Microsoft et les écosystèmes

• Accès réseau ultra-rapide aux applications cloud, permettant une excellente expérience utilisateur pour les environnements Microsoft Cloud.

« Félicitations à Netskope pour avoir démontré son adhésion aux principes de connectivité réseau de Microsoft 365 », déclare Gary Miglicco, Security Strategist chez Sirius. « Offrir à nos clients un accès hautement sécurisé et performant à Microsoft 365 et à d’autres applications cloud signifie que les utilisateurs disposent de plusieurs options pour protéger les données et prévenir les menaces. »