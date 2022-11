Netskope acquiert Infiot

août 2022 par Marc Jacob

Netskope annonce l’acquisition d’Infiot, pionnier des accès sécurisés et fiable bénéficiant d’une sécurité zero trust, d’une capacité d’optimisation du réseau et des applications, ainsi que d’opérations fondées sur l’intelligence artificielle (IA).

Disponible sous l’appellation Netskope Borderless WAN, l’ajout de la technologie de rupture développée par Infiot permettra aux clients de Netskope d’appliquer des règles de sécurité et de qualité d’expérience (QoE) homogènes à un plus large éventail d’exigences induites par le travail hybride ; qu’il s’agisse des télétravailleurs ou d’employés nomades, des filiales, des systèmes de point de vente ad hoc ou des environnements multiclouds. En outre, les clients bénéficient de ces capacités au sein d’une architecture unifiée, via un unique cadre réglementaire et console. Cela permet de simplifier considérablement les opérations, tout en maximisant les performances du réseau et en garantissant le succès de l’approche SASE (Secure Access Service Edge).

Avantages de l’architecture SASE

Les entreprises et les gouvernements adoptent rapidement l’architecture SASE pour protéger les données en transit, accompagner les initiatives de transformation numérique, et optimiser l’efficacité et la rentabilité de leur technologie. Netskope est un leader reconnu dans le domaine de la technologie SSE (Security Service Edge), soit les services de sécurité requis pour déployer une architecture SASE avec succès.

Concernant l’essor de l’architecture SASE, le cabinet Gartner souligne les points suivants :

● « D’ici 2024, 80 % des réseaux SD-WAN intégreront des exigences SSE, contre moins de 25 % en 2022 »[1] ;

● « D’ici 2025, 80 % des entreprises adopteront une stratégie visant à unifier l’accès au Web, aux services cloud et aux applications privées à partir d’une plateforme SSE proposée par un unique fournisseur »[2].

Toutefois, malgré la popularité de l’approche SASE, toutes les technologies disponibles sur le marché ne se valent pas. Certains de ces produits ne sont en effet ni intégrés de manière native, ni capables de simplifier les environnements technologiques, et sont en outre dépourvus des capacités critiques de transformation du réseau et de l’infrastructure. Tout cela accroît les risques d’incidents de sécurité de haut niveau et d’indisponibilités du réseau, sans oublier un retour sur investissement non-optimal.

Ensemble, Netskope Borderless WAN et Netskope Intelligent SSE forment à l’inverse une plateforme SASE exhaustive qui permet de relever ces défis.

L’approche Borderline WAN libère le potentiel de l’architecture SASE Fondée en 2018 par des experts du SD-WAN, la société Infiot compte parmi les quatre éditeurs distingués dans l’étude Cool Vendors™ in Cloud Networking publiée en 2021 par le cabinet Gartner[3], et a intégré à deux reprises le classement The Futuriom Top 40[4] ; ses produits sont déployés avec succès par des entreprises des secteurs de la santé, de la grande distribution, de l’éducation, de l’énergie, de la fabrication, ou encore des télécommunications.

La technologie développée par Infiot s’appuie sur un modèle basé sur le cloud de déploiement et de provisionnement zero touch, et fonctionne avec différents types d’appliances physiques et virtuelles. La solution conjugue une fonction de routage intégrée, une approche du transport compatible avec les réseaux filaires et sans fil, une mise en œuvre de la qualité d’expérience (QoE) sensible aux applications (app-aware) combinée à un pilotage du trafic à base de règles, ainsi que d’autres fonctions de sécurité intégrées qui jouent un rôle essentiel dans le déploiement en périphérie de réseau. Ces différentes fonctionnalités sont fournies au sein d’une architecture unifiée qui s’appuie sur un unique cadre de règles et console, en vue de simplifier les activités des équipes réseau et infrastructure de plus en plus réduites.

En tant que socle de la nouvelle solution Netskope Borderless WAN, la technologie d’Infiot permettra aux utilisateurs d’adopter une connectivité moderne de type « cloud-first », en s’appuyant sur les passerelles Netskope SASE pour établir des connexions optimisées et sécurisées entre différents emplacements de l’entreprise, notamment de site à site, ou le cloud. Les passerelles Netskope SASE assurent par ailleurs une optimisation de bout en bout qui améliore la performance applicative, offrent une meilleure résilience du réseau grâce à la surveillance des liens et à la sélection dynamique des chemins d’accès en temps réel, et proposent des règles d’accès en fonction de l’identité et de l’application pour instaurer les principes zero trust.

Principales fonctionnalités de la solution Netskope Borderless WAN :

● Un accès simplifié aux services Netskope Intelligent SSE haute performance propulsés par l’infrastructure Netskope NewEdge de pointe ;

● Une offre tout-en-un qui réunit les fonctions d’accès intelligent, de routage, de réseau WAN sans fil, de sécurité du réseau et des applicationss et de calcul en périphérie de réseau — pour moderniser, simplifier et mettre en œuvre l’architecture SASE de façon efficace ;

● La possibilité de soulager l’architecture MPLS et d’éliminer des coûts en envoyant davantage de trafic directement sur le réseau (direct-to-net), ainsi que d’éliminer le backhaul du trafic et d’exploiter les options de connectivité fixe/mobile (notamment 4G/5G, par exemple) ;

● La garantie d’une meilleure connectivité WAN assurant des performances de bout en bout, du « dernier kilomètre » jusqu’au cloud ou au datacenter historique ;

● Simplification de la structure des coûts associée à la gestion d’applications tierces personnalisées.

Outre les capacités de la solution Borderless WAN, l’intégration de Netskope à des partenaires SD-WAN clés permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages de la plateforme Netskope Intelligent SSE dans des environnements mixtes, tout en conservant la flexibilité de faire appel aux fournisseurs de leur choix.

Les conditions financières de l’acquisition ne sont pas divulguées. Parag Thakore et l’équipe produits d’Infiot font désormais partie du groupe Borderless WAN de Netskope, tandis que son équipe Ventes a rejoint l’organisation commerciale de Netskope.