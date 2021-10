NetWitness nomme Karim Abillama pour diriger l’équipe Avant-vente internationale

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

L’équipe d’Abillama compte des professionnels de cybersécurité, consultants et ingénieurs pour aider à renforcer la détection des menaces et les capacités de réponse pour les clients de la zone EMEA et des régions APAC

NetWitness, une des filiales de RSA (@RSAsecurity), partenaire des grandes entreprises mondiales les plus exposées aux cyberattaques, annonce une nomination de Karim Abillama, fort d’une longue expérience dans le secteur de la sécurité des réseaux, pour diriger son équipe internationale d’Avant-vente. M. Abillama supervisera les professionnels de la cybersécurité, consultants et les ingénieurs de la zone EMEA et des régions APAC, et s’associera avec différents responsables internes en vue d’accélérer l’adoption de la plateforme NetWitness sur les marchés internationaux.

M. Abillama travaille chez RSA depuis près de dix ans où il a occupé de nombreux postes à responsabilité. Son rôle a été déterminant dans les stratégies d’accélération pour l’innovation de NetWitness dans des domaines tels que la sécurité de l’Internet des Objets (IoT), en optimisant l’adoption par les utilisateurs et en communiquant les besoins du marché international à l’équipe du produit NetWitness.

Il a passé 15 ans dans le secteur de la cybersécurité, aidant les organisations à affronter leurs challenges dans différents domaines, y compris la sécurité du réseau et des applications web, la détection des menaces et leu réponse, ainsi que la gestion des accès et des identités. M. Abillama détient une maîtrise en sécurité des systèmes et des réseaux de l’Université Saint Joseph au Liban.