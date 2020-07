NetApp renforce ses relations avec ses partenaires, en développant son Programme de Partenariat Unifié

juillet 2020 par Marc Jacob

NetApp® (NASDAQ : NTAP) étoffe son Programme de Partenariat Unifié pour s’adapter aux capacités et modèles économiques de ses partenaires. Ce programme maintes fois primé sera simplifié et étendu pour offrir aux partenaires une expérience cohérente, favoriser la transformation digitale de leurs clients, accélérer leur rentabilité, dans un environnement commercial stable et prévisible.

« Les entreprises ont besoin de partenaires qui sont des experts en la matière et pouvant les aider à concevoir et mettre en œuvre avec succès leurs projets de transformation digitale », déclare Chris Lamborn, Head of Global Partner GTM & Programs de NetApp. « C’est pourquoi, au cours de l’exercice à venir, nous récompenserons les partenaires en fonction de leur capacité à vendre, mettre en œuvre et prendre en charge les solutions NetApp, dans le but d’accélérer avec succès le processus de transformation digitale de leurs clients dans le monde du multicloud hybride. »

Les améliorations apportées au Programme de Partenariat de l’exercice 21 sont les suivantes :

-Simplifier : NetApp unifiera les contrats et les accords, harmonisera les guides et les politiques, proposera des programmes d’incitation moins nombreux, plus ciblés, et offrira des remises liées à la croissance des revenus.

-Différencier : NetApp classera ses partenaires par niveaux de programme : Certifiés, Gold, Platinum et Star. Les partenaires seront présentés avec leurs spécialisations spécifiques et ciblées. Seront mis en avant ceux qui fournissent des services dans des domaines clés, notamment le XaaS, l’implémentation, le support, le cloud, le cloud hybride et la convergence.

-Développer : NetApp fournira aux partenaires certifiés un accès à plus d’informations, de communication, d’habilitation et de formation. Les évolutions incluent également l’intégration des partenaires Cloud First dans le Programme de Partenariat Unifié NetApp, ainsi que des sessions de formation NetApp Learning Services pour les partenaires cloud et les prestataires de services. De plus, les spécialisations seront étendues et mises à jour avec de nouveaux contenus et avantages, y compris l’ajout de SAP et de XaaS.

-Investir : NetApp continuera d’investir dans des outils qui simplifient la planification des activités, la gestion des incitations, l’évaluation et qui sont plus collaboratifs pour les partenaires. Le programme d’incitation sera plus rémunérateur et les remises seront payées plus rapidement. NetApp lance également un nouveau programme d’incitation baptisé Tech Refresh pour aider les partenaires à profiter de l’importante base installée de NetApp.

« Nos clients nous disent que lorsqu’il s’agit de choisir un partenaire pour les accompagner dans leur transformation digitale, la différenciation et la simplification sont les deux critères qui orientent leur prise de décision », déclare Deborah Bannworth, Senior Vice President, Partner Alliances, Inside Sales, Maintenance Sales & Services chez Sirius, partenaire NetApp. « Le Programme de Partenariat Unifié de NetApp permet à l’équipe Sirius d’apporter plus facilement des avantages tangibles à nos clients et de résoudre les défis de leur transformation digitale, tout en étendant, accélérant et développant nos expertises. »

Le programme de partenariat simplifié de NetApp stimule la croissance et la réussite des partenaires en leur donnant accès à un portefeuille de services de premier choix, en matière de gestion de données dans le Cloud hybride. Ce portefeuille et ce programme permettent à l’écosystème des partenaires de relever les défis des clients et de les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs opérationnels, quel que soit l’endroit où se trouvent leurs données.