NetApp lance une offre dédiée à la cyber-résilience

mars 2022 par Marc Jacob

Les ransomwares sont une priorité pour les équipes informatiques, et la nécessité de se préparer à l’une des plus grandes menaces pour l’efficacité, la réputation et la situation financière de leur organisation est un énorme fardeau qui ne peut être ignoré. Sans plan en place, les professionnels de l’informatique mettent en péril la sécurité de leur entreprise, et potentiellement leur propre sécurité d’emploi également.

NetApp® Cloud Manager offre aux équipes informatiques une base solide pour automatiser et garder une visibilité complète sur les flux de travail de protection des données et de cyber-résilience. Le nouveau tableau de bord Cloud Manager Ransomware Protection Dashboard donne aux experts en cybersécurité de l’entreprise une vue consolidée de leur infrastructure pour se préparer, identifier, protéger et se remettre de la menace des ransomwares.

Fonctionnement du tableau de bord

Le tableau de bord de protection contre les ransomwares de Cloud Manager aide les équipes informatiques à :

• Identifier immédiatement les risques de sécurité dans tous les environnements de travail, sur site ou dans le cloud, natifs NetApp ou d’autres fournisseurs.

• Obtenir des recommandations basées sur l’apprentissage automatique (machine learning, ML) pour améliorer la sécurité.

• Déclencher des réponses automatiques aux menaces telles que le blocage d’une activité utilisateur anormale et/ou le déclenchement de copies Snapshot™ immuables si des menaces sont identifiées.

• Mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la sécurité des données.

• Cartographier et classer les données les plus sensibles et critiques.

• Rester au fait des habitudes d’utilisation et de l’état des données.

• Restreindre l’accès aux données grâce à la gestion des autorisations.

• Éviter les temps d’arrêt coûteux et récupérer rapidement des incidents.

Introduction à netapp FlexPS pour le cloud

NetApp propose les Flex Professional Services pour le cloud (« FlexPS pour le cloud »). Ce catalogue de service de conseil et de déploiement permet aux clients de garder un parcours Cloud sécurisé, en bénéficiant d’un consultant cloud expert selon un modèle d’abonnement qui offre au client des services continus.

FlexPS fournit un catalogue complet de services pour aider les clients à planifier, concevoir, mettre en œuvre, migrer et optimiser leurs solutions cloud NetApp, que ce soit sur site ou dans le cloud. Cela renforce la confiance du client dans sa propre capacité à migrer vers le cloud avec NetApp, avec des consultants NetApp à ses côtés, tout au long du processus. NetApp propose bien plus que des solutions matérielles et logicielles de stockage et de gestion des données. L’un des services fournis avec l’abonnement est la protection contre les ransomwares, exploitant notamment le tableau de bord présenté aujourd’hui.

Les fonctionnalités de prévention des ransomwares disponibles via FlexPS fournissent une surveillance continue et des rapports mensuels sur les menaces potentielles de ransomware et des alertes en s’appuyant sur les meilleures pratiques et le logiciel Cloud Insight Cloud Secure de NetApp. Le service aide à minimiser les risques liés aux ransomwares et autres logiciels malveillants et fournit des rapports sur les alertes (avertissements et attaques) qui aident à renforcer l’environnement du client et à prévenir les attaques.

L’offre FlexPS aide les clients tout au long de leur parcours de transformation Cloud en offrant un moyen flexible, rapide et simple d’accéder à l’expertise NetApp quand ils en ont besoin, de la manière dont ils en ont besoin. Une nouvelle interface Web client met les informations à portée de main du client, depuis l’accès à tous nos services dans le catalogue à la possibilité de déclencher un engagement à tout moment en cas de besoin.

NetApp a également présenté la solution NetApp Cloud Volumes Edge Cache, pour exploiter la flexibilité du cloud avec une approche nouvelle et innovante. Proposé sous la forme d’un logiciel en tant que service (Software as a Service), NetApp Cloud Volume Edge Cache permet de réduire les risques, de protéger les performances, de collaborer en continu et de réduire les coûts d’exploitation.

Conçu pour améliorer la collaboration au sein des équipes informatiques, Cloud Volumes Edge Cache facilite la vie des professionnels de l’informatique, tout en faisant économiser de l’argent aux entreprises. Il supprime la budgétisation des serveurs de fichiers et réduit le temps consacré aux tâches de gestion répétitives liées au stockage, libérant ainsi du temps qui peut être consacré à des projets importants.

NetApp Cloud Volumes Edge Cache augmente l’efficacité des développeurs, architectes, ingénieurs et autres équipes à valeur ajouté qui collaborent régulièrement sur des données de projets. Et il le fait en conservant une version cloud unique et fiable de tous les fichiers, tout en mettant en cache localement les données relatives à l’emplacement, et en maintenant un contrôle centralisé à tout moment.

Cette approche réduit la latence, de sorte que le modèle distribué semble toujours fonctionner avec un serveur de fichiers local. Cloud Volumes Edge Cache utilise également le verrouillage global des fichiers en temps réel pour garantir qu’aucun membre de l’équipe n’écrase le travail d’un autre employé. La cohérence des données qui en résulte donne l’impression que tous les utilisateurs se trouvent au même endroit et travaillent à partir du même serveur de fichiers.