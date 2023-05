NetApp dévoile sa nouvelle baie SAN Flash

mai 2023 par Marc Jacob

NetApp® dévoile plusieurs produits et programmes innovants, parmi lesquels une nouvelle offre de stockage en mode bloc moderne et une garantie soulignant la capacité de NetApp à se rétablir après des attaques ransomware. Cette annonce répond aux défis critiques des clients comme la complexification de l’IT, la limitation des budgets IT, l’urgence accrue du développement durable et la croissance exponentielle continue des cybermenaces. La nouvelle gamme de baies SAN ASA (All-Flash SAN Array) Série A de NetApp simplifie le déploiement d’une infrastructure SAN moderne, tout en garantissant la disponibilité et l’efficacité, ainsi que des économies et une durabilité de pointe. NetApp annonce également une garantie de récupération de ransomware, dans un contexte d’explosion des coûts d’attaques d’organisations internationales.

S’appuyant sur l’histoire de NetApp en matière d’excellence et d’innovation dans le domaine du stockage, les améliorations apportées aujourd’hui au portefeuille NetApp incluent :

Tirant parti de plus de deux décennies d’expertise en stockage de données et de plus de 20 000 clients de charges de travail SAN, NetApp étend sa position de leader en stockage NAS et unifié avec une gamme de produits de stockage en mode bloc dédiés pour permettre aux clients de réduire les silos d’infrastructure et de simplifier leurs environnements de données structurés et non structurés sur site et dans le cloud.

La gamme NetApp ASA A-Series est une nouvelle gamme de systèmes de stockage Flash spécifiques au SAN qui offre des performances, une évolutivité, une disponibilité des données, une efficacité et une connectivité Cloud hybride supérieures pour les applications et bases de données stratégiques.

Autres caractéristiques :

• Garantie de disponibilité des données 6 neufs (99,9999%) *

• NetApp ASA offre une capacité efficace de pointe avec une capacité utilisable combinée à la garantie d’efficacité du stockage 4:1 de NetApp*.

• En s’appuyant sur l’engagement de NetApp en faveur du développement durable, NetApp ASA offre une consommation d’énergie et des émissions de carbone jusqu’à 50 % inférieures à celles des offres concurrentes.

• Stockage de données moderne basé sur la technologie Flash All-NVMe avec les protocoles NVMe/FC, NVMe/TCP, FC et iSCSI

• Accès continu aux données de toutes les baies ASA avec une architecture symétrique active-active, généralement présente uniquement sur les baies haut de gamme les moins abordables

• Storage Lifecycle Program qui offre aux clients des mises à niveau sans interruption vers la dernière technologie de contrôleur de stockage tous les trois, quatre ou cinq ans, sans frais supplémentaires

• Protection intégrée des données et connectivité Cloud hybride pour garantir la sécurité des données et leur migration vers AWS, Azure et GCP

Garantie de récupération ransomware NetApp (NetApp Ransomware Recovery Guarantee)

La garantie de récupération ransomware NetApp tire parti de la combinaison unique et exclusive de NetApp ONTAP de fonctions de sécurité intégrées et de protection contre les ransomwares. ONTAP peut bloquer automatiquement les types de fichiers malveillants connus, bloquer les administrateurs indésirables et les utilisateurs malveillants grâce à la vérification multi-administrateurs et fournir des snapshots inviolables qui ne peuvent pas être supprimés, même par l’administrateur de stockage. Grâce à la protection anti-ransomware autonome leader du marché d’ONTAP, les attaques peuvent être détectées, des snapshots supplémentaires sont immédiatement pris et la récupération peut se produire en quelques minutes. Compte tenu de cette combinaison inégalée de technologies, NetApp garantit désormais la récupération de données instantanée en cas d’attaque ransomware. Si les copies de données ne peuvent pas être récupérées avec l’aide de NetApp ou de l’assistance d’un partenaire, NetApp offrira une compensation*.

Outre la nouvelle gamme NetApp ASA et la garantie de récupération ransomware de NetApp, ce lancement est accompagné de :

• ONTAP One, le logiciel de stockage intégré le plus complet, désormais disponible pour tous les systèmes AFF, ASA et FAS. NetApp met également à la disposition des systèmes déployés existants sous support les fonctionnalités intégrées à ONTAP One.

• ONTAP version de mai 2023, qui améliore la protection et la gestion des environnements système consolidés par ransomware.

• StorageGRID 11,7 et StorageGRID SGF6112, une nouvelle version du logiciel StorageGRID avec des fonctionnalités avancées de reprise après sinistre, des mises à jour pour la sécurité et la conformité, une expérience utilisateur simplifiée et bien plus encore : une appliance de stockage d’objets 100 % Flash de nouvelle génération offrant des performances et une densité améliorées pour prendre en charge des charges de travail d’objets à forte croissance, avec de grandes quantités de données, y compris l’IA, l’analyse et les lacs de données.

• NetApp Advance est élargi avec un portefeuille de programmes et de garanties d’achat simplifiés de NetApp, ce qui fait évoluer en permanence les environnements de stockage des clients en toute confiance.

*Des conditions générales spécifiques s’appliquent.