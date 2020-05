NetApp choisit CGI pour accélérer les initiatives de transformation numérique de ses clients dans les Amériques

mai 2020 par Marc Jacob

CGI annonce la signature d’un contrat avec NetApp, un fournisseur de services de données en nuage. L’entente d’une durée de cinq ans vise à fournir des services professionnels en mode délégué en tirant parti de l’approche de « fabrique » de données de NetApp. Une architecture « Data Fabric » simplifie et intègre la gestion des données en nuage et sur site pour accélérer les initiatives de transformation numérique à haut volume de données.

Ensemble, NetApp et CGI offrent aux clients des soins de santé, du secteur manufacturier, des services financiers et du secteur public un accès à des services numériques spécialisés et à des capacités complètes et extensibles. CGI fournira ces services par l’entremise d’un centre d’excellence spécialisé en services NetApp en mettant à profit son expertise locale au sein des marchés métropolitains ainsi que ses centres de prestation de services en Amérique du Nord.

« La portée de CGI, son expertise sectorielle et sa prestation de services incomparable sont les attributs que recherche NetApp d’un partenaire à une époque où nos clients accumulent une quantité de données sans précédent, a affirmé Sheila Rohra, vice-présidente principale, services et soutien, NetApp. Pour assurer le succès de leur transformation, les clients comprennent que les données doivent être au cœur de leur organisation et être accessibles pour ouvrir de nouveaux canaux d’interaction avec les clients et les citoyens grâce à la technologie, à la création d’occasions d’affaires novatrices et à l’optimisation des opérations. »

Les rapports du Baromètre mondial CGI 2019 indiquent que 81 % des dirigeants interrogés citent l’analyse de données comme l’investissement le plus fréquemment prévu pour les trois prochaines années. Bien que le volume de données transactionnelles et contextuelles qu’une organisation recueille continue de croître de manière exponentielle, les données sont encore stockées dans de nombreux systèmes trop disparates, incompatibles et isolés pour permettre une analyse significative.

« En intégrant la stratégie de NetApp pour aider les clients à construire leurs “fabriques” de données grâce aux services complets de CGI, nous aiderons les organisations de l’ensemble des secteurs à déployer leurs initiatives numériques à haut volume de données, a ajouté Dave Henderson, président des opérations, Secteur privé et gouvernements locaux (É.-U.), CGI. Nous sommes fiers de collaborer avec NetApp en cette ère où de nombreuses organisations cherchent à mettre en œuvre de nouveaux modèles d’affaires et les meilleures pratiques pour permettre de nouveaux moyens d’interaction. CGI propose ses services et perspectives pour répondre à des défis sans précédent, rebondir avec efficacité et réinventer les façons de travailler. »