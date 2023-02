NetApp annonce une nouvelle gamme de stockage Flash

février 2023 par Marc Jacob

La nouvelle série C de la gamme NetApp AFF offre des performances flash haute capacité, tout en restant économique et efficace pour un coût total de propriété (TCO) et un encombrement matériel réduits. Les clients peuvent moderniser leur datacenter en choisissant le stockage adapté (flash performance, flash capacitif ou hybride flash & disque dur mécanique) à leurs besoins en matière de charge de travail et de base de données, le tout exécuté sur NetApp ONTAP et géré de manière centralisée par NetApp BlueXP pour une expérience de cloud hybride transparente.

NetApp a également annoncé NetApp Advance, un nouveau portefeuille de programmes et de garanties de stockage destinés à aider les clients à pérenniser les environnements sur site de manière rentable. Cela donne aux clients la flexibilité et le choix de protéger leur investissement de stockage – qu’il s’agisse de la série C, de l’AFF A150 ou d’autres systèmes nouvellement acquis – avec la possibilité de dimensionner correctement le stockage sur site et dans le cloud selon les besoins de leur entreprise.

NetApp AFF C-Series, qui comprend les modèles AFF C250, AFF C400 et AFF C800, offre :

• L’efficacité de stockage garantie pour améliorer l’empreinte de stockage et les coûts énergétiques d’une entreprise afin de réduire le coût total de possession tout en simplifiant les opérations.

• Une évolutivité simplifiée sur site pour permettre aux entreprieses de faire évoluer la capacité et les performances à mesure que leurs données augmentent.

• La meilleure sécurité des données de sa catégorie avec une protection contre les ransomwares pour garder les données importantes sécurisées, disponibles et protégées.

Le nouveau NetApp AFF A150 est idéal pour les déploiements de bureaux distants/succursales (ROBO) distribués, afin de mieux répondre aux attentes des clients qui ont besoin d’un stockage d’entreprise d’entrée de gamme, tout en offrant :

• De meilleures performances

• Plus d’évolutivité et d’options d’extension

• Une haute disponibilité avec prise en charge de MetroCluster IP

Ces ajouts à la gamme de produits NetApp sont idéaux pour les charges de travail que ce soit d’entrée ou de haut de gamme (y compris les machines virtuelles, les bases de données et la consolidation des sauvegardes). Ils sont riches en fonctionnalités avec la gestion des données ONTAP et sont proposés à un prix attractif pour les clients, créant ainsi de fortes opportunités de croissance pour les partenaires NetApp afin d’atteindre de nouveaux marchés tout en bénéficiant des incitations NetApp Partner Sphere.

La famille NetApp AFF C-Series et NetApp AFF A150 sont toutes deux disponibles dès aujourd’hui.