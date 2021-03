NetApp annonce la disponibilité de NetApp Astra

mars 2021 par Marc Jacob

NetApp annonce la disponibilité de NetApp Astra (anciennement Project Astra), un service de gestion des données et des applications pour Kubernetes. Avec NetApp Astra, les entreprises peuvent protéger, récupérer et déplacer des applications déployées sur Kubernetes sans logiciel à télécharger, installer, gérer ou mettre à jour, ce qui leur permet de se concentrer sur le développement et l’actualisation de leurs applications, et non sur la gestion de l’infrastructure.