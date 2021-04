NetApp annonce la disponibilité d’Azure NetApp Files dans la région France Central

avril 2021 par Marc Jacob

Le service de stockage de fichiers cloud Azure NetApp Files (ANF), est maintenant disponible depuis le jeudi 22 avril dernier pour le stockage des données dans la région France Central, qui regroupe 3 centres de données en Ile de France. Azure NetApp Files est actuellement le service de fichiers de Microsoft Azure connaissant la plus forte croissance au niveau mondial.

Le déploiement d’ANF en France assure ainsi aux utilisateurs français du cloud Microsoft Azure que l’hébergement de leurs données puisse bénéficier des certifications locales, notamment dans le domaine de la santé (HDS) et dans le secteur des services financiers (AMF et PCI-DSS), tout en répondant aux enjeux de souveraineté de la donnée des entreprises et institutions publiques françaises.

La performance d’ANF rend possible le déploiement de charges de travail (workload) critiques, de type SAP HANA, base de données (Oracle, SQL…), calcul haute performance (HPC), applications métier, infrastructure de bureaux virtuels (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) ou encore Kubernetes et containers.

Récemment, NetApp a pu ainsi finaliser l’accompagnement d’un grand cabinet d’avocats français dans le déploiement d’une infrastructure VDI sécurisé pour ses 1500 collaborateurs, et aide régulièrement des entreprises exploitant les solutions et services de stockage NetApp dans leurs centres de données à migrer leurs infrastructures vers le cloud Microsoft Azure, en garantissant la même qualité de performance et de service tout en améliorant leur agilité.