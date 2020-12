NetApp aide l’Université de Cambridge à développer une infrastructure IT fiable et évolutive

décembre 2020 par Marc Jacob

NetApp aidera le département UIS (University Information Services) à centraliser, consolider et migrer son informatique vers un environnement de cloud privé et développer un système de facturation utilisable dans toute l’université.

L’UIS gère actuellement l’informatique de 2 300 étudiants et 1 500 membres du personnel. Non seulement il doit être en mesure d’assurer les tâches quotidiennes telles que les courriels, les opérations des ressources humaines et la paie, mais il doit également respecter des SLAs et des objectifs de fiabilité et de niveau de service (SLO) de haute performance, pour les simulations de physique nucléaire et l’analyse des gros volumes de données impliquées dans les programmes de recherche de pointe de l’université.

Les rôles du département et des services informatiques sont devenus encore plus importants depuis que davantage de personnes doivent travailler et apprendre à distance, suite à l’épidémie de COVID-19. Le système informatique de l’université doit être capable de prendre en charge à tout moment des niveaux de trafic nettement plus élevés à partir d’endroits hors site.

Migrer vers le cloud pour offrir la prochaine grande percée scientifique

Pour répondre à ces enjeux et prendre en charge l’UIS, NetApp HCI permettra à l’université de tirer parti du cloud et de faire évoluer le stockage à chaque fois et autant qu’il le faut. Avec cette stratégie, l’IUS pourra réduire globalement les coûts de licence des logiciels tout en fournissant une infrastructure offrant une flexibilité à tous les niveaux.

De plus, grâce à l’utilisation de la plate-forme HCI de NetApp, l’UIS peut garantir les performances de plusieurs applications sur le serveur à la fois. Stephen Hoensch, Responsable des services Frontline à l’Université de Cambridge, témoigne : « Notre objectif initial était d’éliminer la complexité et la dette technique au sein de notre environnement. Pour cela, nous avons consolidé plusieurs systèmes de stockage et services proposés par l’université. Nous avons ensuite recherché des gains d’efficacité grâce à l’automatisation des processus, à l’amélioration de l’évolutivité et finalement au transfert de certaines de nos charges de travail plus importantes vers le cloud. Notre partenariat avec NetApp nous permet de consolider nombre de nos services et d’économiser les ressources indispensables tout en répondant aux nouveaux besoins du personnel et des étudiants ».

Amélioration de l’engagement et du contrôle des utilisateurs grâce à un déploiement informatique centralisé

NetApp forme actuellement tout le personnel de l’UIS sur NetApp HCI afin qu’il puisse fournir les services dans tous les collèges et facultés. L’UIS sera en mesure de façonner une expérience centralisée et cohérente au sein de l’Université de Cambridge et de garantir le bon fonctionnement des services qui engagent les étudiants, le personnel et les chercheurs. Étant donné que NetApp HCI a conservé l’ancienne interface utilisateur de l’université, le personnel pourra utiliser un dispositif familier. Grâce à cette cohérence, même ceux qui ne sont pas des experts en architecture informatique pourront immédiatement profiter du système centralisé. Chris Greenwood, Directeur Général de NetApp Royaume-Uni et Irlande, déclare : « Nous sommes fiers de collaborer avec l’UIS dans sa volonté d’aider l’Université de Cambridge à s’adapter à la nouvelle norme. Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est l’importance d’une infrastructure fiable, évolutive et connectée au cloud. Cette approche permettra aux organisations comme l’UIS d’accélérer leur transformation et de fournir des services fiables au moment où elles en ont le plus besoin. »