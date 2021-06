NetApp acquiert Data Mechanics

juin 2021 par Marc Jacob

Data Mechanics permet aux entreprises de tirer parti d’Apache Spark, un moteur d’analytique unifiée en open source pour le traitement de données à grande échelle et le Machine Learning, dans Kubernetes. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.

À l’heure où la croissance des données et applications d’entreprise sur site et dans le cloud explose, l’utilisation de l’analytique et du Machine Learning pour identifier les efficiences opérationnelles et les réductions de coûts, ainsi que pour automatiser les processus afin que les ingénieurs puissent se concentrer sur des tâches plus stratégiques, constitue une priorité majeure – et un impératif stratégique – pour toutes les entreprises.

L’acquisition de Data Mechanics intervient moins d’un an après l’acquisition par NetApp (désormais Spot by NetApp), fournisseur CloudOps de premier plan, qui automatise et optimise les charges de travail effectuées dans des environnements de cloud public. L’équipe et la propriété intellectuelle de Data Mechanics seront intégrées à l’équipe et au portefeuille de Spot by NetApp, afin d’accélérer le développement de la solution de NetApp récemment, Spot Wave, qui simplifie, optimise et automatise les charges de travail Spark effectuées au sein de clouds publics.