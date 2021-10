NetApp acquiert CloudCheckr e

octobre 2021 par Marc Jacob

NetApp a signé un accord définitif pour l’acquisition de CloudCheckr, une plate-forme d’optimisation cloud de premier plan qui offre une visibilité et des informations sur le cloud pour réduire les coûts, maintenir la sécurité et la conformité et optimiser les ressources cloud. Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

Alors que les sociétés du secteur privé et public ainsi que les fournisseurs de services infogérés ont intensifié leurs investissements dans les services cloud au cours des dernières années, le coût du cloud est devenu un obstacle pour les entreprises. Cette acquisition étend les offres FinOps de Spot by NetApp en combinant la visibilité critique des dépenses et les rapports de la plate-forme CloudCheckr avec une optimisation continue des coûts et des services gérés de Spot by NetApp. Le regroupement de ces capacités permettra aux entreprises de mieux comprendre et d’améliorer continuellement leurs ressources cloud afin de profiter de ses avantages plus rapidement et à grande échelle.

NetApp continue d’investir dans l’innovation et la croissance du portefeuille Spot by NetApp, élément central de sa stratégie cloud. L’acquisition de CloudCheckr complète et étend le portefeuille Spot by NetApp pour créer une suite de services CloudOps de pointe, et s’appuie sur le rachat récent de la startup française Data Mechanics par la société. Avec CloudCheckr, le portefeuille de solutions Spot by NetApp offrira une visibilité complète des coûts, analyses, gestion et optimisation, pour aider les entreprises et les fournisseurs de services infogérés à contrôler en permanence leurs ressources d’infrastructure cloud.