Neovision et NetApp s’associent

mars 2022 par Marc Jacob

L’expert grenoblois de l’Intelligence Artificielle, Neovision s’associe à NetApp, éditeur de logiciel et de solutions centrés sur le Cloud et la data, pour aider les entreprises à valoriser leurs données.

L’essor de l’Intelligence Artificielle a poussé de nombreuses entreprises à se pencher sur la question des données. Or, si les données se trouvent à la racine de l’IA, toutes ne se valent pas.

Des données structurées à exploiter grâce à l’Intelligence Artificielle

Quand on se demande comment utiliser ses données et leur donner une vraie valeur, l’Intelligence Artificielle a tout de la bonne réponse. En effet, les données représentent, en quelque sorte, les fondations de l’intelligence artificielle, ou plutôt de l’apprentissage machine (le Machine Learning).

Toutefois, toutes les données ne sont pas exploitables. Avant de pouvoir être utilisées dans le cadre d’un projet IA, les données doivent être nettoyées, structurées, annotées mais aussi accessibles.

Au travers de ses activités de conseil et d’ingénierie, Neovision se positionne comme un partenaire privilégié sur la préparation des données et leur exploitation via l’IA, Toutefois entre ces deux étapes se pose la question de l’accessibilité des données. Et c’est là que NetApp entre en jeu, disposant d’une réelle expertise dans la gestion des données et leur mise à disposition.

Améliorer l’accessibilité des données pour les valoriser

En s’associant, NetApp et Neovision offrent une palette de services complète à leurs clients. Respectivement, Neovision se heurtait aux problématiques liées à l’accessibilité des données quand NetApp ne pouvait aller plus loin que le stockage et la protection des données.

Dorénavant, et grâce aux solutions NetApp, les données clients seront accessibles aux experts de Neovision, ce qui accélèrera considérablement les projets IA. Il faut savoir que le manque de données et un accès difficile à ces dernières représentent les principales problématiques que rencontre Neovision. De son côté, NetApp pourra s’appuyer sur Neovision et proposer ses expertises et technologies à ses clients dans le but de développer des applications IA aussi utiles que performantes.