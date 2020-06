Nebulon lance le stockage « Cloud-Defined »

juin 2020 par Marc Jacob

Grâce au stockage CDS, les utilisateurs peuvent traiter aussi bien les charges de travail en vogue de type conteneurs ou bases de données NoSQL, que les charges de travail traditionnelles de type VMware ou bases de données SQL en cluster, tout en évitant la surcharge opérationnelle que représentent la gestion et l’automatisation des opérations de stockage à grande échelle. Le stockage CDS est la première innovation vraiment révolutionnaire en matière de stockage primaire sur serveur, depuis l’introduction de l’infrastructure hyper-convergente.

Les organisations IT hybrides qui optent pour des modèles d’exploitation cloud sont confrontées à une catégorie croissante de données critiques, qui ne peuvent pas, ou ne doivent pas, être déplacées vers le cloud public, pour des raisons de niveau de service, de coût ou de conformité. Bien que ces données doivent rester sur site, les DSI recherchent des technologies innovantes permettant de proposer aux responsables d’applications une approche en libre-service de l’approvisionnement et de la maintenance de l’infrastructure, comme cela peut se faire aujourd’hui avec le cloud public. Le stockage CDS offre au responsable de l’application non seulement une solution de stockage d’entreprise en libre-service, mais aussi, dans le futur, pour l’infrastructure dans son ensemble. Par ailleurs, en mettant une solution de stockage en libre-service à la disposition d’autres divisions de l’entreprise, le stockage CDS permet aux gestionnaires d’infrastructure de réduire le temps passé à approvisionner et administrer des systèmes de stockage spécialisés, pour, au contraire, consacrer plus de temps au développement de logiciels et autres projets à fort retour sur investissement.

Le stockage CDS fournit tous les services de données essentiels à l’entreprise, tels que la compression, le chiffrement, la déduplication, la correction d’erreurs EC (pour Erasure Coding), les snapshots (instantanés) et la mise en miroir de données à partir de l’unité de traitement de services (SPU pour Services Processing Unit) de Nebulon. La SPU est un moteur de stockage à base PCIe, installé dans le serveur d’application du client, et connecté aux disques SSD du serveur interne, à l’image d’une carte RAID.

Cette approche -un stockage stratégique basé sur des serveurs sur site, mais géré dans le cloud- permet de réduire les coûts en s’appuyant sur des SSD classiques installés dans des serveurs standard. Cette solution prend également en charge tout système d’exploitation ou hyperviseur, et ne nécessite pour nos clients aucun logiciel supplémentaire sur le serveur, ce qui évite toute perte de ressource processeur et mémoire aux applications.

Le stockage CDS automatise les opérations de stockage et fournit des informations sur l’infrastructure et les applications, grâce à une couche de contrôle cloud sécurisée, dénommée Nebulon ON. La SPU Nebulon transmet continuellement des dizaines de milliers de points de mesures sur le stockage, les serveurs et les applications à Nebulon ON à des fins d’analyse par IA. Le stockage CDS est le premier modèle de stockage qui combine la console de gestion et les points de mesure associés - habituellement cloisonnés sur site - aux données analytiques de l’IA au sein d’une même vue. Cette approche permet aux responsables informatiques et aux responsables d’applications de profiter de fonctionnalités jusqu’alors non disponibles pour le stockage d’entreprise sur site, comme la gestion de flotte, les mises à jour logicielles automatisées, la maintenance prédictive et un diagnostic plus rapide. Cette administration et cette surveillance à distance sans intervention humaine sont particulièrement intéressantes en période de distanciation sociale, car elle permet aux responsables informatiques de mener à bien leurs tâches depuis leur bureau à la maison.

Les clients pourront acheter du stockage CDS directement auprès des grands fournisseurs d’infrastructure, notamment Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Supermicro.