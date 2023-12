Namirial obtient la certification PVID de l’ANSSI

décembre 2023 par Marc Jacob

Pour répondre à l’augmentation constante des souscriptions en ligne et le nombre croissant d’usurpations d’identité, la France est le premier pays européen à réglementer la sécurisation des vérifications des identités. Cette initiative s’inscrit dans le renforcement de la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), dans la fiabilisation des données clients (KYC – Know Your Customer) et dans le prolongement du règlement européen eIDAS et des normes ETSI . Dans cet objectif, l’ANSSI a établi le référentiel de certification PVID pour sécuriser les identités gérées par les fournisseurs de services en ligne, en particulier pour les plus exposés, les banques, assurances, fintech et services de confiance représentant à eux seuls aujourd’hui plus de la moitié des vérifications d’identité à distance. Le référentiel PVID impose donc les moyens techniques, humains et de sécurité pour valider l’authenticité des données biométriques et documentaires des utilisateurs par un opérateur. Les solutions certifiées PVID garantissent aux fournisseurs de services en ligne la sécurité des solutions de vérifications d’identité 100% à distance assurant une valeur identique à une vérification en face-à-face.

Namirial fournit des services de confiance numérique allant de la gestion des identités numériques jusqu’à l’archivage légal, en passant par la gestion des transactions à distance intégrant les signatures et cachets électroniques. La société est aujourd’hui le seul éditeur européen reconnu par les plus grands cabinets d’études au même rang que les géants mondiaux notamment dans la signature électronique et la gestion des transactions numériques. Namirial accompagne ses clients dans leurs enjeux de transformation et de conformité en intégrant dès la conception les plus hauts niveaux d’exigences en matière de protection des données personnelles et d’évolution des normes.

Avec sa solution Netheos, la société se distingue auprès des grands comptes, notamment dans le secteur banque et assurance, par la simplicité et la rapidité de l’expérience utilisateur. Elle facilite l’amélioration des taux de conversion des offres de ses clients et vérifie ainsi chaque mois plusieurs millions d’identités numériques. Netheos capture les documents d’identité et le visage des utilisateurs, analyse automatiquement avec l’IA en temps réel la validité et la conformité des données, et garantit leur authenticité par des experts anti-fraude. La solution certifiée PVID diminue le risque d’usurpations d’identité et assure un accompagnement didactique des utilisateurs en renforçant la détection du vivant par des actions aléatoires.

Une plateforme de confiance numérique au service des enjeux du marché français d’aujourd’hui et de demain

Cette nouvelle certification pour Namirial associée à sa contribution active dans l’évolution réglementaire : eIDAS 2.0, EUDIW , conforte sa place dans les services de confiance réglementés.