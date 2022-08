NYI étend ses opérations du 60 Hudson Street

août 2022 par Marc Jacob

Grâce à cette intégration, NYI double son nombre de centres de données et élargit immédiatement l’écosystème des opérateurs mis à la disposition des clients. L’expansion inclut également une infrastructure de conduit supplémentaire significative et un accès à l’alimentation électrique par Ethernet (PoE), qui fourniront une capacité et une portée inégalées dans l’immeuble le plus connecté de New York. Avec les capacités déjà présentes dans l’immeuble de NYI, les clients auront désormais accès à des niveaux de résilience inégalés lorsqu’ils déploieront leur stratégie d’interconnexion.

L’expansion bénéficiera à plusieurs parties :

• Les anciens clients d’Equinix profiteront d’une continuité opérationnelle et d’un accès au personnel technique expert sur site de NYI, à la plateforme d’interconnexion rentable et à la suite de solutions d’infrastructure hybrides et de services gérés interactifs.

• Les clients nationaux et internationaux auront accès à davantage d’espace et d’énergie, ainsi qu’à un écosystème d’opérateurs élargi.

• Les fournisseurs et opérateurs de télécommunications bénéficieront d’un accès transparent et rentable à l’infrastructure étendue de conduit dans l’immeuble de NYI et à d’autres points d’entrée.

Grâce à des capacités étendues et à un engagement continu à réduire la complexité et à fournir une expérience client fluide, NYI espère proposer une situation équitable, rendant l’interconnexion à 60 Hudson Street plus simple et plus accessible du point de vue du déploiement et des coûts, pour les opérateurs, les fournisseurs de contenu et les entreprises de toutes tailles.