NXO lance Cisco Webex Calling from NXO

juillet 2020 par Marc Jacob

La crise du Covid-19 a révélé à un grand nombre d’entreprises le besoin de disposer de solutions de communication et de collaboration unifiées, utilisables en tout lieu et simples dans leur mise en oeuvre et leur gestion. Au-delà de la nécessité de s’adapter dans l’urgence au télétravail, cette situation a aussi permis aux organisations d’expérimenter et d’envisager de façon plus durable de nouveaux modes de fonctionnement plus souples et collaboratifs. Le choix d’un outil adapté aux réalités technologiques et organisationnelles de l’entreprise et l’accompagnement des utilisateurs sont ainsi apparus comme des points clés pour transformer l’essai.

C’est pour répondre à ces défis des nouveaux modes de travail que NXO renforce son offre de communication et de collaboration avec « Cisco Webex Calling from NXO », une solution tout en un basée sur le Cloud Cisco associé à l’accompagnement service et l’offre opérateur de NXO.

Les entreprises disposent ainsi de l’ensemble des services de :

• Téléphonie logicielle ou téléphone de bureau,

• Accueil avec des fonctions de standard téléphonique,

• Collaboration : vidéo, partages d’écran, messagerie de groupe,

• Réunion à distance.

Le tout est associé à des forfaits téléphoniques illimités, tout en conservant les numéros de l’entreprise. Les utilisateurs peuvent également bénéficier de toute une gamme de casques et de terminaux audio et vidéo suivant leurs profils et besoins métiers.

NXO est le premier intégrateur-opérateur à être certifié Cloud Managed Services Provider sur le module Cloud Calling chez Cisco. Sa compétence et son expertise autour des modèles hybrides lui permettent d’accompagner ses clients dans la transition entre les modèles sur site et cloud tout en apportant de la simplicité grâce un contrat unique avec des SLA (niveaux de services) garantis de bout en bout. C’est tout le savoir-faire de l’intégrateur que NXO mobilise pour répondre aux défis de l’interopérabilité et de la sécurisation des flux en s’adaptant aux défis posés par le mode télétravail.

NXO dispose d’un coeur de réseau opérateur à l’échelle nationale. Ce réseau dispose des meilleurs accords de peering qui lui permettent un échange en direct et à haute performance avec les acteurs majeurs du Cloud, dont Cisco Webex.

Fort de son expertise sur la téléphonie d’entreprise, NXO a couplé son trafic téléphonique avec Webex calling au travers d’une connexion SIP accessible en tout lieu sur internet de manière sécurisée.

La solution se déploie rapidement, à partir de 2 semaines, et les utilisateurs accèdent directement à l’ensemble des services qui leur permettent de travailler indifféremment au bureau ou ailleurs en télétravail.

NXO propose un Service Desk, guichet unique qui garantit un parcours continu au travers d’un portail client unifié via :

• des services de suivi des consommations,

• la gestion des adjonctions,

• la supervision des usages,

• une facturation unifiée trafic téléphonique, usages, terminaux.

Le bouquet de services « Customer eXpérience » est intégré de base à la solution dans le cadre d’une démarche proactive d’amélioration continue. Les utilisateurs et administrateurs bénéficient ainsi de :

• newsletter administrateur et utilisateur,

• webinaires interactifs,

• portail de connaissance et de services pour piloter l’adoption avec des indicateurs de performance sur les usages et les enquêtes de satisfaction. Du point de vue de financier tout est compris dans l’abonnement mensuel : services de téléphonie et de collaboration, accompagnement NXO et communications téléphoniques. C’est une solution sans surprise à coût optimisé et prédictible.

Dès les premières semaines de la crise sanitaire et sociale du Covid-19, NXO a pu valider l’attrait de sa solution en la mettant à disposition de plusieurs dizaines d’entreprises et collectivités (PME, industries, banques, services, SDIS…) dans le cadre de demandes d’essais.

Cette initiative, baptisée « Try & Like » se poursuit actuellement et consiste en une mission pilote avec un petit groupe d’utilisateurs afin de valider la solution au sein des services de l’entreprise. Le client et NXO vérifient ainsi que les outils correspondent bien à leurs attentes et valident la mise en place avec les services informatiques.