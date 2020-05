NVIDIA lance le SmartNIC Mellanox ConnectX®-6 Lx

mai 2020 par Marc Jacob

Le ConnectX-6 Lx, 11ème génération de la famille ConnectX, est conçu pour répondre aux besoins des centres de données modernes, où les connexions à 25 Gb/s deviennent la norme pour traiter des flux de travail exigeants, tels que les applications d’entreprise, l’IA et l’analyse en temps réel.

La nouvelle carte d’interface réseau SmartNIC étend l’informatique accélérée en exploitant des moteurs software-defined et enrichis par une structure matérielle forte, pour décharger les unités centrales du traitement des procédures de sécurité et de gestion du réseau des CPU.

Des fonctions de sécurité accélérées telles que la cryptographie en ligne IPsec et la racine de confiance matérielle, ainsi qu’une amélioration des performances 10 fois supérieure pour le suivi des connexions, permettent d’assurer une sécurité maximale dans l’ensemble du centre de données. La meilleure technologie RDMA sur un réseau Ethernet convergent (RoCE), la virtualisation et la conteneurisation avancées, et les délestages de stockage NVMe sur Fabrics offrent une mise en réseau très évolutive et performante.

Les principales caractéristiques du CX6

La solution ConnectX-6 Lx fournit :

• Deux ports de 25Gb/s, ou un seul port de 50Gb/s, une connectivité Ethernet avec connectivité hôte PCIe Gen 3.0/4.0 x8

• Des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment la racine de confiance matérielle, le suivi des connexions pour les pares-feux L4 à état de marche et l’accélération de la cryptographie IPSec en ligne

• L’accélération RDMA directe par GPU pour le stockage « NVMe over Fabrics » (NVMe-oF), le calcul accéléré par Scale-Out et les applications de transfert vidéo à haut débit

• Le Zero Touch RoCE (ZTR) pour une RoCE évolutive, facile à déployer, la meilleure de sa catégorie, sans configuration de commutateur

• La commutation accélérée et le traitement des paquets (ASAP2), avec déchargement intégré du matériel SR-IOV et VirtIO pour la virtualisation et la conteneurisation, afin d’accélérer la mise en réseau définie par le logiciel et le suivi des connexions pour les services de pares-feux nouvelle génération. Le ConnectX-6 Lx est en cours d’échantillonnage et devrait être disponible au troisième trimestre 2020. Comme tous les produits de la famille ConnectX, il est compatible avec la pile logicielle SmartNIC de Mellanox. Avec les commutateurs Spectrum® de Mellanox et la famille de câbles et d’émetteurs-récepteurs LinkX®, les ConnectX SmartNIC constituent la solution de bout en bout la plus complète pour les réseaux à haute performance.