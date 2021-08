NTT lance une plateforme NaaS disponible au niveau mondial pour la 5G privée

août 2021 par Marc Jacob

NTT lance NTT Private 5G (P5G), une plateforme LTE/5G privée de type Network as a Service disponible au niveau mondial. Offrant un ensemble complet de services de bout en bout allant au-delà du réseau, la plateforme NTT P5G aide les DSI et les CDO (Chief Digital Officers) à mettre à profit les avantages de la 5G privée afin de maintenir sa compétitivité.

NTT P5G s’appuie sur des principes de Design Thinking pour intégrer la sécurité, le contrôle et la confidentialité dès le stade de la conception, offrant ainsi des avantages en termes de performances et de coût, ainsi qu’un retour sur investissement (ROI) clair. Fonctionnant sur une architecture cloud native, la plateforme est disponible dans le cloud, sur site ou à la périphérie du réseau. La plateforme est préintégrée avec des partenaires majeurs dans le domaine des réseaux et des logiciels, ce qui permet aux entreprises de sécuriser, faire évoluer et segmenter leur réseau avec flexibilité. Grâce à la technologie MicroSlicing™, en instance de brevet, NTT P5G permet aux applications critiques de tirer parti des avantages de la 5G privée.

NTT articule sa vision de la 5G privée autour de la transformation numérique des entreprises grâce au modèle économique cloud et à l’automatisation. La société s’attache à accélérer le déploiement de la 5G privée à l’échelle mondiale pour répondre à l’évolution rapide des besoins dans différents secteurs, notamment l’automobile, l’industrie, la santé et la distribution, afin de créer un alignement sans précédent des données, de la connectivité, de la sécurité et des communications. NTT est le seul opérateur à offrir un réseau mondial parmi les meilleurs de sa catégorie, une expertise verticale poussée, ainsi qu’une palette complète d’outils de développement et de gestion d’applications.

NTT a nommé Shahid Ahmed, spécialiste des télécommunications mobiles, au poste d’EVP New Ventures & Innovation. Il sera en charge du lancement de l’offre de services Private 5G, de la promotion de la transformation numérique au sein des entreprises et de l’approfondissement de la collaboration au sein de l’écosystème. Shahid Ahmed est doté de plus de 25 années d’expérience technologique axée sur la transformation des entreprises, notamment dans des fonctions clés de direction chez Accenture, PricewaterhouseCoopers et Sprint. Il est par ailleurs conseiller auprès de la FCC (Federal Communications Commission) aux Etats-Unis.

Les entreprises du groupe NTT accélèrent conjointement l’adoption des solutions 5G ouvertes et virtualisées à l’échelle mondiale, en collaboration avec les acteurs de l’écosystème. Cette approche globale permet à NTT de fournir une gamme complète de services pour accélérer la transformation numérique.