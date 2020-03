NTT conserve sa place de leader mondial des services réseau dans le Magic Quadrant de Gartner

mars 2020 par Marc Jacob

NTT arrive en tête du classement pour les cas d’usages dans les réseaux intra-EMEA, Intra-Asia/Pacific et international, dans le rapport Critical Capabilities for Network Services. NTT conserve également sa position dans le Leaders quadrant du Magic Quadrant for Network Services de Gartner.

Selon les analystes de Gartner, « La digitalisation de l’activité nécessite des réseaux d’entreprise bien plus agiles, afin de pouvoir fournir rapidement de nouvelles terminaisons, applications et capacités réseau1 ». De plus, « A l’heure où les processus des entreprises passent au digital et où celles-ci sont en quête d’infrastructures WAN plus flexibles, les fournisseurs doivent leur proposer de manière proactive un soutien commercial et opérationnel, en plus de services à haute disponibilité et ultra-fiables en permanence ».

Sources : 1Gartner, Magic Quadrant for Network Services (monde), Neil Rickard, Bjarne Munch et Danellie Young, 20 février 2020. 2Gartner, Critical Capabilities for Network Services (monde), Danellie Young, Katja Ruud, Bjarne Munch et Lisa Pierce, 27 février 2020.