NTT Ltd. nomme David Hubert Directeur Général France

juillet 2021 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce la nomination de David Hubert au poste de Directeur Général de NTT Ltd. France. Il prend ses fonctions après avoir passé plus de 18 ans au sein du groupe NTT et succède à Pierre Michel.

Avec plus de 20 ans d’expérience internationale dans les secteurs des Telecom et des nouvelles technologies, David Hubert a pour mission de définir la stratégie de NTT Ltd. et de piloter la performance de la société sur le marché français à la fois sur le Go to Market, les ventes et l’ensemble des Services de NTT en France. Il a également la responsabilité d’assurer l’adéquation des offres de services de NTT aux besoins de ses clients, pour les accompagner au plus près dans leur transformation numérique ainsi que pour répondre à leurs enjeux métiers.

De 2019 à 2021, David Hubert a occupé le poste de Senior Vice President, Go-to-Market Europe Practices pour NTT Ltd. Il était responsable du développement et du positionnement du portefeuille de solutions et de services de NTT Ltd. dans les domaines du cloud, de la cybersécurité, des réseaux et des solutions de travail collaboratif, à travers 17 pays européens.

Auparavant, David Hubert a passé 18 années au sein de Dimension Data (intégrée désormais à NTT Ltd.), où il a occupé différentes fonctions notamment celle de Général Manager de la Business Unit NTT Aerospace & Defense, dirigeant l’un des ensembles de clients les plus importants et les plus stratégiques des activités européennes de NTT de 2012 à 2017.

Il a également travaillé de nombreuses années chez Verizon au moment où l’opérateur américain s’implantait sur le marché européen.

David Hubert est titulaire d’un Master en sciences avec une spécialisation en télécommunications et en informatique de l’Institut Polytechnique de Grenoble.