NTT Ltd. et Palo Alto Networks proposent un SOC

novembre 2020 par Marc Jacob

NTT Ltd. et Palo Alto Networks élargissent leur partenariat stratégique. Ensemble, ils offrent un écosystème d’accès sécurisé et un SOC (Security Operation Center) modernisé qui fournit des solutions de sécurité automatisées pour les sièges sociaux, les succursales et les travailleurs mobiles. Portant à la fois sur l’espace de travail, l’infrastructure et la cybersécurité, l’offre combine les technologies Prisma Access et Cortex XSOAR de Palo Alto Networks avec les solutions "Secure by Design" de NTT.

Les entreprises dont les sites sont dispersés sont constamment confrontées au défi de protéger leurs employés qui travaillent hors du réseau d’entreprise traditionnel contre un nombre de menaces exponentiel. Cette situation est aggravée par les problèmes de sécurité liés à l’utilisation du cloud et par les nombreuses politiques de gouvernance, de risque et de conformité. La sécurité native des solutions réseau traditionnelles, des dispositifs IoT, des solutions et des applications cloud ne suffit pas et peut entraîner des lacunes dans la cyberdéfense. Cependant, les entreprises sont confrontées à un environnement informatique complexe lorsqu’elles utilisent des outils, des technologies et des processus provenant de plusieurs fournisseurs.

Grâce à leur partenariat, Palo Alto Networks et NTT offrent un écosystème global pour l’intégration sécurisée des travailleurs mobiles et des sites à distance qui comprend les domaines suivants :

L’espace de travail - protection des travailleurs à distance, y compris l’accès aux applications et aux données depuis n’importe quel endroit

L’infrastructure - une connexion sécurisée entre la succursale, le siège social, internet et le cloud

La cybersécurité - un SOC efficace, automatisé et basé sur le renseignement de la menace

L’offre globale permet de combiner les services managés et de conseil en sécurité de NTT avec les technologies Prisma Access et Cortex XSOAR de Palo Alto Networks, pour détecter et empêcher des attaques même complexes. Prisma Access, conçu comme une solution SASE (Secure Access Service Edge), offre de puissants services de réseau et de sécurité qui sont spécialement conçus pour les infrastructures cloud. Cortex XSOAR est une plateforme complète qui apporte l’orchestration, l’automatisation et une réponse de sécurité efficaces.

Grâce au partenariat entre NTT et Palo Alto Networks, les entreprises bénéficient d’une vision d’ensemble de leur sécurité. Cette expertise conjointe permet une détection et une réponse plus rapides aux menaces et aux vulnérabilités de leur environnement informatique, d’un temps moyen de réponse (MTTR) considérablement réduit, de meilleurs SLAs et d’une tolérance minimale aux pannes grâce à une approche reproductible et évolutive, ainsi que d’une aide au reporting pour répondre aux obligations de conformité.