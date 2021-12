NTT Ltd. France nomme Didier Boutonnet au poste de Vice-Président Managed Services Go-To-Market

décembre 2021 par Marc Jacob

Didier Boutonnet a pour mission de développer, mettre en œuvre et coordonner la stratégie des activités de services managés pour répondre aux enjeux de transformation numérique des clients, dans le domaine du cloud, de la connectivité, des réseaux et de la sécurité.

Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises à travers le monde font face à des mutations de grande ampleur qui les conduisent à accélérer leur stratégie de transformation numérique. Les activités Managed Services de NTT permettent aux entreprises et leur équipe IT de répondre à ces besoins de transformation en alignant la stratégie technologique avec les besoins métiers de l’entreprise.

Didier Boutonnet dispose de plus de 26 ans d’expérience professionnelle dans le secteur des Entreprises de Services du Numérique (ESN). Il a démarré sa carrière en 1995 chez IBM en tant que Responsable Logistique et Informatique Interne, pour ensuite devenir Chef de projet, une fonction qu’il a par la suite occupée chez CGI en 2001. Il rejoint ensuite Sogeti France (Groupe CAPGEMINI) en 2003 en tant que Responsable technique en charge du Delivery et de l’avant-vente. Pendant plus de 10 ans, il a occupé des fonctions commerciales et participé à la conduite de projets, au développement du modèle de services offshore et à la consolidation de grands comptes. Il prend par la suite en 2013 la tête de la Direction commerciale Télécoms/Media/Services du groupe Onepoint, avant de rejoindre, en 2015, T-Systems France en tant que Directeur du Développement en charge de la chasse « Grands comptes ». En 2019, il devient Directeur Commercial France et membre du comité de direction.

Didier Boutonnet est diplômé en informatique et a obtenu un Master de Management et un MBA en Business International à l’IAE Paris-Sorbonne.