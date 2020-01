NTT France annonce la disponibilité de l’offre WebEx Calling de Cisco

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

NTT Ltd. annonce la disponibilité de l’offre WebEx Calling, solution de téléphonie dans le Cloud pour l’ensemble de ses clients français, et poursuit ainsi son accompagnement des entreprises vers le poste de travail dématérialisé.

Déjà partenaire de WebEx Meeting, NTT Ltd obtient la nouvelle certification Cisco pour commercialiser WebEx Calling afin de répondre aux besoins de ses clients en matière de services d’appels dans le cloud. Avec ce système de téléphonie dans le Cloud, les appels arrivent directement sur PC, smartphone ou tablette via une application.

Cette offre de téléphonie as-a-Service est disponible au travers d’une souscription par utilisateur.

De plus, depuis la création de la nouvelle entité, NTT Ltd, née de la réunion de 31 marques – parmi lesquelles NTT Communications, Dimension Data et NTT Security, le groupe peut proposer à ses clients une offre complète de téléphonie en s’appuyant sur son opérateur voix de la division Cloud Communications de NTT (ex-Arkadin) pour ceux qui souhaitent être accompagnés par un opérateur spécialiste du cloud proposant ainsi une connectivité téléphonique et un numéro de téléphone individuel par salarié.

Au-delà de la gestion de l’interopérabilité, NTT Ltd propose différents services additionnels autour de la mise en œuvre, l’usage, l’adoption et le lifecycle management de l’offre Cisco :

Des services d’accompagnement dans la mise en œuvre de l’offre au sein de l’infrastructure des clients ;

La réalisation de campagnes d’usage et d’adoption afin de s’assurer que la solution est bien comprise et adoptée par l’ensemble des utilisateurs ;

Des services de lifecycle management : afin de mesurer le retour sur investissement, NTT Ltd propose un rapport souscription/usage afin d’évaluer la qualité et l’usage de l’offre ;

Des services de gestion des incidents et des opérations au quotidien : administrateur à distance, plateforme as-a-Service afin de répondre aux requêtes.