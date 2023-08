NTT DATA devient partenaire intégrateur de système mondial de Microsoft et dynamise l’innovation dans le domaine du cloud

août 2023 par Marc Jacob

NTT DATA a toujours utilisé des technologies innovantes pour combler le fossé entre les individus et le monde numérique, avec un engagement indéfectible à créer un avenir durable.

Ces dernières années, la collaboration de NTT DATA avec Microsoft a favorisé le développement et la mise en œuvre de solutions numériques innovantes basées sur le cloud. Ces solutions englobent des domaines tels que la modernisation des applications patrimoniales, l’analyse des données, l’IA, l’infrastructure, l’innovation numérique, les environnements de travail modernes et la sécurité. En mettant l’accent sur la confidentialité et la sécurité des données, NTT DATA s’assure que les clients conservent le plein contrôle et la propriété de leurs données, en particulier en ce qui concerne l’IA générative.

La collaboration entre NTT DATA et Microsoft s’étend à des solutions sectorielles adaptées à des secteurs tels que les services financiers, la santé et les sciences de la vie, l’automobile et la vente au détail. En s’appuyant sur leur expertise et leurs ressources communes, NTT DATA et Microsoft s’efforcent de relever les défis uniques auxquels sont confrontées les organisations de ces secteurs, en leur fournissant des solutions sur mesure qui favorisent la croissance et la transformation de l’entreprise.

NTT DATA s’appuie sur son expertise dans Microsoft Teams et Azure Communication pour intégrer de manière transparente les communications cloud et hybrides dans les actifs des clients. En utilisant Microsoft Azure OpenAI Service, NTT DATA établit la norme de l’industrie en matière de pratiques de communication modernes.