NETSCOUT s’intègre à ServiceNow

décembre 2021 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce une nouvelle intégration qui connecte la plateforme de Service Assurance nGeniusONE de NETSCOUT aux solutions ITOM[1] Visibility et ITOM Health de ServiceNow.

Le module d’intégration de NETSCOUT permet à la solution nGeniusONE d’envoyer des alertes enrichies à ServiceNow ITOM, avec une capacité de lancement contextuel facilitant le triage des services. Les utilisateurs de ServiceNow ITOM peuvent formuler des requêtes dans nGeniusONE à partir de n’importe quelle autre alerte avec ces données contextuelles. Les tableaux de bord et les rapports générés par nGeniusONE prendront en charge la visualisation de ces conditions d’alerte échangées avec ServiceNow ITOM.

Principales caractéristiques de l’intégration de NETSCOUT nGeniusONE à ServiceNow ITOM :

Un système d’alertes précoces — en fournissant une visibilité complémentaire au cœur des réseaux et des services, la solution proposée par NETSCOUT enrichit les informations disponibles dans ServiceNow ITOM. NETSCOUT assure une visibilité permanente du réseau, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; indépendamment du fournisseur d’équipement, du datacenter, des services, des technologies ou du cloud utilisés, ainsi que de la dépendance continue des services grâce à la technologie Adaptive Service Intelligence (ASI) et à ses données intelligentes. Cette intégration améliore la qualité des informations envoyées par la plateforme nGeniusONE pour générer des « alertes », des « événements » et des « incidents » dans ServiceNow, en bénéficiant de la visibilité en temps réel jusqu’à la couche 7 et des informations exploitables de NETSCOUT.

Dépannage intégré — nGeniusONE envoie à la solution ITOM de ServiceNow des alertes contenant un lien contextuel qui permet aux utilisateurs d’investiguer facilement et d’identifier rapidement la cause profonde de toute dégradation ou panne de service. Par ailleurs, les utilisateurs de ServiceNow peuvent revenir en toute transparence à nGeniusONE pour enquêter et traiter d’autres alertes. Enfin, l’approche du triage de services de nGeniusONE accélère l’identification des problèmes de services (souvent en quelques minutes), ainsi que le nombre de clients touchés.

Cette nouvelle intégration est disponible en téléchargement sur le site de ServiceNow.