NETSCOUT reconduit son partenariat de longue date avec Vodafone dans le cadre d’un accord pluriannuel

décembre 2020 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC., annonce la reconduction de son partenariat à long terme avec Vodafone. Cet accord pluriannuel exclusif s’appuie sur la plateforme InfiniStreamNG de NETSCOUT pour aider à fournir une visibilité en temps réel et de bout en bout dans l’environnement hybride de Vodafone.

« Nous attachons beaucoup d’importance à notre relation avec Vodafone et à notre capacité à leur fournir des technologies solides et éprouvées qui permettent un dépannage et une gestion des performances en toute circonstance et dans tous leurs domaines technologiques, confie Michael Szabados, Directeur des Opérations chez NETSCOUT. Notre capacité à leur fournir les données intelligentes et les informations dont ils ont besoin pour alimenter leur plateforme d’analyse leur permet de continuer à étendre leurs services et à les améliorer dans toute l’Europe ».

« La plateforme InfiniStreamNG nous aide à analyser intelligemment et efficacement les paquets et les flux de données pour une visualisation et un contrôle transparents de nos services, réseaux et applications dans 13 pays, déclare Mario Volonterio, responsable de l’ingénierie des OSS et des infrastructures virtuelles du groupe Vodafone. Avec les solutions de NETSCOUT, nous sommes en mesure d’analyser et d’améliorer les performances de notre réseau pour offrir une expérience client hors du commun. »

L’accord conclu par NETSCOUT couvre les environnements virtuels et 5G de toutes les opérations européennes de Vodafone et des entités et services du groupe Vodafone.