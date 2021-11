NETSCOUT obtient le statut de compétence AWS « Migration et Modernisation »

novembre 2021 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC., a obtenu le statut de compétence « Migration et Modernisation », décerné à ses partenaires par Amazon Web Services (AWS). Cette désignation récompense la compétence technique de NETSCOUT et sa capacité avérée à automatiser et à accélérer la migration et la modernisation des applications de ses clients.

AWS a lancé la compétence AWS « Migration et Modernisation » pour permettre aux clients de recourir facilement et en toute confiance à des partenaires AWS hautement spécialisés qui aident les clients AWS à moderniser leurs applications, aussi bien avant qu’après leur migration vers AWS. Elle consiste à identifier et à certifier les leaders du secteur qui ont fait leurs preuves auprès des clients et qui possèdent des compétences techniques en matière d’outils de migration et de modernisation des applications.

L’obtention de cette compétence permet à NETSCOUT de se démarquer en tant que partenaire AWS doté d’une expertise approfondie dans le domaine et proposant des produits logiciels qui aident les clients à adopter le cloud et la transformation applicative, à réduire les coûts de licence, à optimiser les coûts opérationnels et à améliorer les performances, l’agilité et la résilience. Ces outils peuvent être utilisés pour évaluer le portefeuille d’applications, identifier les applications candidates à la modernisation, ainsi que suppléer et automatiser les tâches des développeurs en vue de mener à bien la modernisation des applications existantes.

AWS offre aux organisations des solutions évolutives, flexibles et rentables, aussi bien pour les start-ups que pour les entreprises internationales. Pour faciliter l’intégration et le déploiement de ces solutions, AWS a mis en place le Programme de compétence AWS, qui aide les clients à sélectionner les partenaires disposant d’une expérience et d’une expertise sectorielles approfondies.