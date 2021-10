NETSCOUT lance sa solution VaaS pour la protection clés en main des services IT critiques

octobre 2021 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce la disponibilité de son offre de services managés Visibility as a Service (VaaS) qui permet d’assurer des capacités de test, de surveillance, de résolution des problèmes et de reporting 24/24 et 7/7, en couverture des services et des applications IT les plus critiques chez les clients. S’appuyant sur les solutions de Service Assurance nGenius® et bénéficiant de l’expertise de l’équipe ingénierie VaaS, cette nouvelle initiative contribue à faciliter la tâche des services IT, tant en entreprise que dans les organisations gouvernementales du monde entier.

Le service VaaS est disponible sur abonnement, pour les clients existants et les nouveaux arrivés. Pour les premiers, avec le déploiement d’une solution nGenius, ce service offre une surveillance et un triage continus. Il permet en outre de tester proactivement des applications et des services critiques, d’assurer la notification des contacts concernés chez le client si un problème est détecté, ainsi que le triage et la publication d’un rapport sur les performances. Afin d’assurer un contrôle plus efficace, ce service fournit également des rapports VaaS aux équipes en charge des opérations IT, aux propriétaires d’applications, et autres responsables de l’entreprise, en fonction des besoins. Grâce à un suivi proactif, avec des tests réguliers, de jour ou de nuit, sur les transactions métier, le service VaasS peut détecter et remédier aux problèmes potentiels avant que l’expérience client n’en soit affectée.

Proposé aux nouveaux clients avec les matériels et logiciels nGenius appropriés, le service VaaS comporte une évaluation et une configuration initiales, en fonction des besoins. Ce service bénéficie des différentes solutions d’assurance-service élaborées par NETSCOUT : nGeniusONE™, InfiniStreamNG™, nGeniusPULSE™, nPoints, commutateurs de flux de paquets nGenius, Omnis® Cyber Investigator, et la solution Smart Edge Monitoring, récemment ajoutée à la liste, en fonction des besoins exacts du client.