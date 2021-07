NETSCOUT lance la solution Smart Edge Monitoring

juillet 2021 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC., annonce la disponibilité de sa solution Smart Edge Monitoring. Cette solution novatrice, qui marque une première dans ce secteur d’activité, permet aux équipes IT de disposer d’une visibilité totale et d’insights exploitables pour assurer une expérience utilisateur au plus haut niveau de qualité, sur tout réseau ou application, et indépendamment de la localisation des collaborateurs. En réinventant l’assurance de services pour l’entreprise hybride, NETSCOUT est le premier à introduire une architecture - en attente de brevet - entièrement nouvelle, qui combine l’analyse intelligente des données et des tests de transactions synthétiques pour assurer aux utilisateurs en télétravail, au bureau ou dans tout autre lieu distant, la visibilité et le support dont ils ont besoin.

Smart Edge Monitoring apporte une réponse à l’un des défis majeurs auxquels sont aujourd’hui confrontés les utilisateurs, grâce à sa capacité à identifier et à résoudre les problèmes dans des environnements multi-fournisseurs complexes. Avec sa capacité d’analyse intégrée, la solution de NETSCOUT permet d’appréhender rapidement l’expérience de l’utilisateur final et de connaître la raison des problèmes qui sont survenus. Cette solution novatrice permet de réduire notablement le temps de résolution des problèmes, quelle que soit l’application – SaaS, UCaaS, VoIP, vidéo et data.

Les entreprises possèdent toutes des sites à distance qui constituent un point faible potentiel dans leur réseau – les secteurs de l’industrie, de la banque et du détail ont des usines, des succursales et des magasins qui présentent souvent des insuffisances de visibilité lorsque surviennent des problèmes. Smart Edge Monitoring répond à ces insuffisances avec des alternatives souples, efficaces et abordables qui permettent de diriger l’analyse appropriée vers le site concerné, avec pour corollaire une expérience utilisateur largement améliorée et la résolution des problèmes.

En combinant tests synthétiques et analyse des paquets, Smart Edge Monitoring permet de détecter de manière précoce les problèmes émergents. Les équipes IT peuvent ainsi en découvrir rapidement les raisons et en identifier précisément l’origine. Les outils opérant dans le cadre d’une approche en silos ont pu jusqu’ici assurer l’un ou l’autre mode d’analyse, mais Smart Edge Monitoring permet aujourd’hui de les combiner avec une analyse intégrée et des workflows logiques qui réduisent considérablement l’impact sur l’utilisateur final, de même que le temps nécessaire pour résoudre des problématiques souvent complexes. A titre d’exemples :

Communications unifiées (UCaaS) – Lorsque les utilisateurs – chez eux, au bureau ou au siège de leur entreprise –, sont confrontés à des performances médiocres sur des plateformes telles que Webex, Microsoft Teams et Zoom, la solution Smart Edge Monitoring de NETSCOUT permet d’identifier les problèmes, y compris les retards dans l’accès aux réunions et la mauvaise qualité des liaisons audio et vidéo.

Télétravail – Avec un pourcentage significatif d’entreprises ayant opté pour un schéma de travail hybride, Smart Edge Monitoring permet une détection précoce des ralentissements dans les performances, assortie d’une analyse de l’écosystème des transactions, sur l’ensemble des réseaux utilisateur et WAN, du centre de données jusqu’aux applications et aux serveurs des bases de données, en passant par les fournisseurs de cloud et de services SaaS. Le problème peut ainsi être rapidement identifié.

Cloud – Les migrations dans le cloud peuvent s’accompagner d’un manque de visibilité se traduisant ensuite par des insuffisances de performance. Smart Edge Monitoring compare les données de l’expérience utilisateur avant, pendant et après le basculement vers les applications hébergées sur le cloud, afin de minimiser ou de supprimer ces problèmes.

Disponible dès maintenant, la solution Smart Edge Monitoring comprend la plateforme nGeniusPULSE nPoints chez l’utilisateur, incluant le domicile ou les bureaux à distance, et InfiniStreamNG au niveau du réseau stratégique, des centres de données et du cloud, avec l’adaptateur Omnis Cloud, pour assurer une analyse des paquets sur les tests synthétiques. Ces sources de données tirent parti de la technologie brevetée Adaptive Service Intelligence™ (ASI) de NETSCOUT pour fournir des données intelligentes permettant une analyse approfondie avec les plateformes d’assurance-service nGeniusPULSE et nGeniusONE.