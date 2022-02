NETSCOUT lance NGeniusEDGE Server

février 2022 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC., annonce la disponibilité de nGeniusEDGE Server. Il s’agit d’une solution complète et prête à l’emploi qui offre aux clients la visibilité et les informations dont ils ont besoin pour garantir une expérience de haute qualité aux utilisateurs finaux, quel que soit l’endroit où ils travaillent. nGeniusEDGE Server permet d’identifier et de résoudre plus rapidement les problèmes de performance qui ont un impact sur les utilisateurs finaux, grâce à une solution facile à déployer qui combine les vues et les analyses de nGeniusONE®, ainsi que les tests synthétiques de nGeniusPULSE nPoint, pour avertir rapidement les équipes IT des problèmes à résoudre avant qu’ils ne perturbent l’activité.