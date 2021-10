NETSCOUT et Palo Alto Networks intègrent des solutions de sécurité

octobre 2021 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. et Palo Alto Networks annoncent le lancement de leurs solutions de sécurité entièrement intégrées pour aider les centres d’opérations de sécurité (SOC) à détecter, analyser et atténuer les menaces de sécurité dans des environnements hybrides complexes.

Cortex XSOAR donne aux équipes SOC les moyens de limiter les cycles manuels, de gérer les alertes quelle qu’en soit la source, de normaliser les processus grâce aux recueils de règles, de tirer parti des renseignements sur les menaces pour étayer les incidents et d’automatiser les interventions, quel que soit le scénario de sécurité. NETSCOUT offre une visibilité au niveau du réseau et de la couche de service sur les indicateurs de sécurité clés relatifs aux menaces et aux vulnérabilités, ainsi qu’une évolutivité de haut niveau et la possibilité de bloquer le trafic d’entrée et de sortie malveillant. De par leur collaboration, les entreprises aident les clients à améliorer l’efficacité de leurs opérations de sécurité en réduisant le nombre de faux positifs, tout en renforçant leur position de sécurité et en réduisant le nombre de faux négatifs.

L’intégration de Cortex XSOAR avec Arbor® Sightline et Omnis® AED est disponible sur la Cortex XSOAR Marketplace, laquelle offre également un déploiement aisé des intégrations Arbor Sightline et Omnis AED.