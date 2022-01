NETSCOUT et AWS s’associent pour aider ENGIE IT à migrer ses services vers le cloud

janvier 2022 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC.. annonce sa collaboration avec Amazon Web Services, Inc. dans le but d’aider ENGIE IT à migrer sans friction ses workloads et ses services vers le cloud, l’accompagnant ainsi dans son parcours de transformation numérique. ENGIE IT est la filiale IT du fournisseur mondial d’énergie à faible teneur en carbone, ENGIE.

« Nous avons fait appel à Amazon pour migrer nos workloads et nous apporter la flexibilité et l’agilité dont nous avons besoin ; tandis que NETSCOUT nous garantit la possibilité de maintenir les niveaux de service les plus élevés, confie Anthony Schmitt, responsable du réseau chez ENGIE IT. Dans la mesure où NETSCOUT a conçu une solution destinée à surveiller les workloads des entreprises et des fournisseurs de services qui exploitent les technologies de base d’AWS, nous étions convaincus que notre migration satisferait à nos normes exigeantes en matière de performance et de sécurité des services. Nous avons également été impressionnés par les vitesses de traitement du trafic, atteignant plusieurs gigaoctets, obtenues grâce au système NETSCOUT VSTREAM ».

La migration des workloads et des données vers un environnement cloud nécessite une surveillance continue avant, pendant et après le processus de migration. Les solutions de NETSCOUT sont donc interopérables avec diverses technologies de base AWS, notamment Amazon Traffic Mirroring, VPC Ingress Routing, AWS Gateway Load Balancer (GWLB) et AWS Security Hub. NETSCOUT et AWS ont uni leurs efforts pour optimiser et automatiser la visibilité de bout en bout sur AWS, afin de faciliter la migration des workloads d’ENGIE IT.

« Nous collaborons avec des entreprises comme ENGIE IT pour migrer des applications, des sites Web, des bases de données tout entières et du stockage vers AWS, afin d’améliorer la productivité et de gagner en agilité et en résilience opérationnelles, explique Anoop Bisht, chef d’équipe IT chez Amazon Web Services. En nous associant à NETSCOUT, la combinaison de nos capacités organisationnelles, opérationnelles et techniques, aide nos clients à tirer des avantages commerciaux plus rapidement ».

Le Gateway Load Balancer (GWLB) d’AWS, dévoilé récemment, permet en effet à NETSCOUT d’offrir une meilleure visibilité de bout en bout à ses clients en déployant les dispositifs les plus performants en matière d’inspection approfondie des paquets, de gestion des performances des applications et de sécurité, avec une disponibilité et une évolutivité élevées.

Les entreprises clientes utilisent les solutions virtuelles NETSCOUT déployées derrière le GWLB pour bénéficier d’une visibilité accrue, d’un triage des services, d’une analyse du réseau, d’une identification des services et d’une protection contre les attaques de la couche application ciblant des destinations telles que les serveurs Web. En outre, le GWLB étend la visibilité de NETSCOUT sur AWS en ajoutant de nouveaux points de surveillance de l’acquisition de paquets pour le trafic Nord/Sud (N/S) à la périphérie du réseau AWS, vers/depuis le centre de données sur site, ainsi que dans le trafic inter-VPC Est/Ouest (E/W).

« Nos solutions de service assurance et de sécurité fonctionnent sans friction sur AWS, afin de fournir aux clients la visibilité, les renseignements exploitables et la confiance dont ils ont besoin pour migrer leurs workloads et leurs données vers un environnement cloud, explique Michael Szabados, Chief Operating Officer chez NETSCOUT. Nous avons obtenu les statuts de compétence AWS “Network” et “Migration”, qui attestent de notre expertise pour accompagner les clients dans la migration des workloads vers AWS en toute sécurité ».