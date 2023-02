NETSCOUT élargit les capacités d’Arbor Cloud

février 2023 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. renforce sa position sur le marché de la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) en portant à 15 le nombre de ses centres d’atténuation et de neutralisation des attaques Arbor Cloud à travers le monde, avec une capacité dédiée de 15 térabits par seconde (Tbits/s). Par ailleurs, NETSCOUT dispose d’un nouveau site à Dubaï, ce qui permet aux entreprises et aux fournisseurs de services internet (FAI) de la région de neutraliser les attaques DDoS plus rapidement et plus efficacement en réduisant le temps de latence.

Élément de la solution Adaptive DDoS Defense de NETSCOUT, Arbor Cloud offre un service cloud de mitigation des attaques DDoS, qui fonctionne de façon automatique ou à la demande, et assure une protection complète contre les attaques DDoS multivectorielles complexes de nouvelle génération. Opérant de concert avec Arbor Edge Defense (AED), une solution sur site stateless, active en permanence (always-on) et installée « in line » sur le réseau du client, Arbor Cloud assure à la fonction d’atténuation des attaques DDoS en temps réel d’AED, un filet de sécurité (« backstop ») de haute disponibilité. Grâce à la « signalisation dans le cloud » vers Arbor Cloud, l’outil AED peut automatiquement obtenir la capacité supplémentaire dont il a besoin pour neutraliser les attaques de toutes tailles lancées contre l’infrastructure du client — en particulier lorsqu’elles dépassent la capacité de son circuit internet. Arbor Cloud propose également une solution cloud « always-on » aux clients qui n’ont pas déployé AED sur site.

Arbor Cloud bénéficie des fonctions de visibilité et détection des menaces d’Arbor Sightline pour éliminer le trafic des attaques DDoS avec une précision chirurgicale en association avec Arbor Threat Mitigation System (TMS). Les solutions Arbor Cloud et Arbor Edge Defense utilisent la visibilité panoramique et les renseignements sur les menaces DDoS générés par l’équipe d’intervention et d’ingénierie de sécurité ATLAS (ASERT) et le service ATLAS® Intelligence Feed (AIF) de NETSCOUT pour stopper automatiquement les menaces DDoS les plus récentes.

ASERT est une équipe de recherche et analyses en sécurité, composée d’experts issus de divers horizons : renseignement militaire, forces de l’ordre, ingénierie logicielle, cyber-renseignement, rétroingénierie des logiciels malveillants et science des données. L’équipe ASERT suit les attaques et les campagnes DDoS dans la quasi-totalité des pays et surveille en quasi-temps réel ces agressions, qu’elles soient lancées par des réseaux de botnets, des services de génération DDoS à la demande (booters et stressers) ou tout autre outil offensif. Elle collabore régulièrement avec ses pairs et de nombreuses équipes d’experts en cybersécurité CERT du monde entier pour lutter collectivement contre les attaques et les menaces DDoS.

Arbor Cloud propose un service de surveillance des flux et de détection rapide des attaques DDoS qui, à présent, chiffre les enregistrements de flux transmis à Arbor Cloud. Enfin, Arbor Cloud a actualisé son portail web en intégrant une fonction d’authentification unique SSO. Cliquez ici pour de plus amples informations.