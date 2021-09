NETSCOUT annonce une collaboration avec NTT Communications

NETSCOUT SYSTEMS, INC., collaborera avec NTT Communications Corporation (NTT Com) en vue de mener des recherches et des tests de résilience pour détecter et atténuer les cyberattaques en exploitant les ressources de l’ATLAS Security Engineering & Response Team (ASERT) de NETSCOUT.

Les attaques volumétriques DDoS submergent la capacité du réseau interne dans le but de consommer la bande passante, si bien que les utilisateurs légitimes ne parviennent plus à accéder au réseau, à une application ou un service.

« Nous avons constaté une hausse considérable des cyberattaques volumétriques DDoS à l’échelle mondiale depuis la publication du code source de Mirai, notamment une attaque par réflexion/amplification de 1,7 Tbps ces dernières années, explique Hardik Modi, Associate Vice President of Engineering, Threat and Mitigation Products chez NETSCOUT. Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre collaboration avec NTT Com dans le cadre de cette initiative de recherche, et ce, afin de les aider à détecter, analyser et prévenir les DDoS et autres cyberattaques. »

NETSCOUT ASERT coopérera avec l’équipe technique de NTT Com pour déployer cette initiative en septembre 2021 et la poursuivre jusqu’en décembre 2021. Les efforts porteront sur la détection et l’atténuation des attaques DDoS de grande envergure, la mise en œuvre de mesures de défense contre les attaques applicatives, l’analyse des attaques de logiciels malveillants dans les honeypots, l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) pour prédire les cyberattaques et l’identification des nouvelles attaques avant qu’elles ne posent problème.