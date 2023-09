NETSCOUT annonce RAN Analytics

septembre 2023 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce RAN Analytics for Carrier Aggregation, une nouvelle solution conçue pour fournir des informations éclairées sur les modèles d’agrégation de fréquences porteuses dans le but d’aider les opérateurs de réseaux mobiles à atteindre un haut niveau de performances et à assurer une expérience optimale aux utilisateurs de leurs services LTE et 5G.

Tandis que les opérateurs de réseaux mobiles cherchent à tirer pleinement parti des licences pour le spectre 5G nouvellement attribuées ou réattribuées afin d’atteindre le plus haut débit possible, les techniques d’agrégation de porteuses augmentent la bande passante globale. Toutefois, l’utilisation de plusieurs fréquences porteuses sur des millions de cellules LTE et 5G introduit de nouvelles couches d’assurance et rend les interventions de dépannage plus complexes. De manière générale, l’origine des pannes est identifiée manuellement. Avec sa solution RAN Analytics for Carrier Aggregation, NETSCOUT relève ce défi en offrant aux opérateurs de réseaux mobiles une visibilité automatique sur l’analyse des causes profondes afin d’identifier, d’enquêter et de résoudre les problèmes de performance, ainsi que pour accélérer la rentabilisation des investissements consacrés aux spectres de fréquence.

La solution RAN Analytics for Carrier Aggregation fonctionne indépendamment des fournisseurs, est conforme aux normes 3GPP et utilise la technologie Smart Data de NETSCOUT ; c’est à ce titre un produit hautement évolutif qui convient aux réseaux de toutes dimensions et à toute étape du cycle de vie de la 5G. Enfin, les données peuvent être exportées vers des systèmes d’automatisation Open RAN, des lacs de données et autres outils tiers, par l’intermédiaire d’une interface robuste conforme aux standards de l’industrie.