NETSCOUT – Vague d’attaques DDoS tirant profit de routeurs MikroTik non patchés

novembre 2021 par NETSCOUT

En juin 2021, un nouveau botnet, composé de routeurs MikroTik non patchés, a fait son apparition. Surnommé Mēris par les chercheurs en sécurité qui l’ont signalé pour la première fois, ce botnet IoT a lancé de nombreuses attaques DDoS HTTP et HTTP/S au niveau des applications, et ce contre plusieurs cibles dans le monde, notamment Krebs On Security et Yandex. Selon certains, il existe environ 250 000 routeurs MikroTik non corrigés, qui peuvent donc potentiellement être compromis et intégrés dans des botnets DDoS comme Mēris.