NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce sa collaboration avec Oracle

juin 2020 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce sa collaboration avec Oracle pour assurer à ses clients une visibilité de bout en bout en matière d’assurance de services, ainsi que de sécurité des applications et des services critiques au sein de leur infrastructure de cloud hybride. NETSCOUT est membre de niveau Gold du programme Oracle PartnerNetwork (OPN).

Disponibles sur Oracle Cloud Marketplace, les applications vSTREAM™ et Virtual nGeniusONE® de NETSCOUT assurent aux utilisateurs d’Oracle Cloud une visibilité optimale de leurs applications, avec la possibilité d’exploiter les informations authentiques contenues dans le trafic réseau et applicatif pour disposer de données télémétriques en temps réel. Grâce à ces « données intelligentes », les équipes informatiques bénéficient d’une visibilité continue et uniforme, et peuvent surveiller et dépanner leurs services critiques — indépendamment de l’application ou de l’infrastructure sous-jacente —, avec la possibilité de fournir les analyses forensiques approfondies nécessaires pour réagir plus rapidement et plus efficacement.

La plateforme nGeniusONE est disponible sur Oracle Cloud Infrastructure et utilise le logiciel ISNG, les appliances Netscout et les agents vSTREAM pour fournir une assurance de services proactive en identifiant les problèmes de déploiement de services dans tout environnement cloud hybride. Cette plateforme analyse le trafic réseau et des applications afin d’assurer une visibilité de bout en bout de la disponibilité, des applications, des réseaux, des facilitateurs de services et des utilisateurs finaux, ainsi que de leurs performances.

L’Oracle Cloud Marketplace est une place de marché en ligne où les clients d’Oracle peuvent acheter des applications métier de confiance et contacter des prestataires de services dont les solutions métier originales enrichissent les applications Oracle Cloud. Oracle Cloud est un environnement cloud d’entreprise de deuxième génération qui offre des performances massives et régulières, ainsi qu’une sécurité de nouvelle génération avec un portefeuille de services complet (SaaS, développement d’applications, hébergement d’applications et Business Analytics). Les clients peuvent accéder aux principaux services de calcul, de stockage, de gestion des données, d’intégration, de sécurité, de calcul hautes performances (HPC), d’intelligence artificielle (IA) et de blockchain pour enrichir et moderniser leurs charges de travail critiques. Oracle Cloud utilise Oracle Autonomous Database, la première et unique base de données autonome du marché.

Les entreprises requièrent une surveillance de plus en plus automatisée des performances de leurs applications et de leur réseau, ce qui est indispensable pour déployer des services métier critiques avec succès. Or, elles s’appuient actuellement sur des dizaines d’outils qui fonctionnent séparément. Cette situation donne lieu à des failles opérationnelles ou de visibilité qui exposent le déploiement des applications et des services métier à des risques accrus.