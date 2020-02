NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce la disponibilité du nouveau commutateur de flux de paquets nGenius® de la série 7000

février 2020 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce la disponibilité du nouveau commutateur de flux de paquets nGenius® de la série 7000 (PFS 7000 Series), de l’équipement de déchiffrement nGenius nDA, du point d’accès TAP externe NETSCOUT™ PowerSafe (EPT) et du dispositif de surveillance PFS de NetScout. Ensemble, ces solutions permettent une sécurité et une visibilité unifiées permettant de répondre au besoin croissant de simplification de la gestion de la sécurité des datacenters.

Avec le commutateur nGenius de la série 5000 (PFS 5000), NETSCOUT a introduit le premier commutateur de flux de paquets du marché basé sur Open Compute Platform (OCP) pour gérer de façon optimale les scénarios d’utilisation nécessitant un service garanti. Les commutateurs de flux de paquets PFS 5000 ont transformé le marché de la télémétrie en assurant une visibilité totale d’un bout à l’autre du réseau des grandes entreprises et des prestataires de services, moyennant le plus bas coût total de possession (TCO). Avec la série PFS 7000, NETSCOUT étend sa proposition de valeur basée sur la plateforme OCP aux cas d’utilisation liés à la sécurité en prenant en charge les modes de fonctionnement actifs et passifs sans interruption de service.

Le protocole de chiffrement SSL/TLS s’est imposé dans le monde des réseaux locaux et étendus (LAN/WAN) des entreprises, ainsi que dans la plupart des réseaux administrés par des sociétés d’infogérance. Le nouvel équipement de déchiffrement nGenius nDA permet d’inspecter le trafic chiffré en SSL/TLS en vue de son utilisation par des outils d’assurance-service et de sécurité passifs ou actifs, sans répercussions sur les performances. Déployé en tant que solution transparente en ligne de type Bump in the Wire (BITW), cet équipement peut être utilisé dans des environnements de couche 2 ou 3. Il peut également être déployé en tant qu’appliance hors bande en mode passif pour déchiffrer et envoyer le trafic vers des outils d’assurance-service et de sécurité combinés en mode passif. Associé à des commutateurs de flux de paquets, l’équipement de déchiffrement nGenius nDA permet de créer des chaînes de services composées de plusieurs outils en ligne et passifs.

PFS Monitor offre une visibilité en temps réel avec un tableau de bord de statistiques sur l’état du Fabric PFS. Associé à la plateforme NETSCOUT nGeniusONE®, PFS Monitor élimine la recherche de fautifs entre les équipes en charge du Fabric et des outils PFS, ce qui permet de résoudre plus rapidement les problèmes de configuration et d’évolutivité.