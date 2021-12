NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce l’intégration de nouvelles fonctionnalités de communications unifiées en tant que service (UCaaS)

décembre 2021 par Marc Jacob

Les fonctionnalités UCaaS de Smart Edge Monitoring s’appuient sur une technologie en cours de brevetage, pour détecter de façon précoce toute baisse de performances en analysant un écosystème de communications de plus en plus complexe : réseaux domestiques, datacenters, cloud et données applicatives émanant des fournisseurs de solutions UCaaS. Cette approche permet de localiser rapidement la source des problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs, que ce soit à domicile, au sein de l’entreprise ou dans des bureaux distants.

Les équipes IT peuvent utiliser la solution Smart Edge Monitoring pour analyser le chemin des communications grâce à des métriques de transaction UCaaS générées automatiquement qui accélèrent l’identification des problèmes de configuration au niveau des utilisateurs, des protocoles d’application, des fournisseurs d’accès Internet ou des serveurs, avec une visibilité supérieure aux outils traditionnels. Smart Edge Monitoring peut ainsi identifier l’origine et la raison de la dégradation des performances à l’aide d’une seule solution et d’un seul workflow.

Cette annonce fait suite à une nouvelle étude selon laquelle 93 % des grandes entreprises ont accru l’utilisation de plateformes de communications et de collaboration unifiées (UC&C) depuis le début de la pandémie. Cette évolution a généré une hausse des demandes d’assistance avec des implications sur l’évolution du monde du travail et la productivité des employés. Dans 43 % des entreprises récemment interrogées, plus de la moitié des tickets d’assistance ouverts concernent des problèmes de communications et de collaboration.