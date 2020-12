NETGEAR propose un routeur sécurisé pour les petites entreprises avec VPN

décembre 2020 par Marc Jacob

NETGEAR®, Inc. annonce la disponibilité de son routeur Insight Managed Business (BR200). Ce produit va permettre aux petites entreprises, notamment avec des bureaux distants ou des succursales d’offrir un accès sécurisé à l’intranet professionnel via un VPN sécurisé (VPN IPSec).

Beaucoup d’entreprises demandent à leurs employés de travailler à distance depuis des succursales ou de chez eux, et bien souvent il est nécessaire d’accéder aux ressources professionnelles de manière simple et sécurisée. Avec le nouveau routeur NETGEAR Insight Managed Business (BR200), ces mêmes employés travaillant à distance auront seulement besoin d’un BR200 pour pouvoir accéder aux données présentes sur le réseau professionnel et ce en toute sécurité. Ce nouveau produit, le BR200, permet aux employés de partager plus facilement que jamais des documents entre eux tout en accédant facilement aux ressources de l’entreprise comme les serveurs de fichiers, les disques réseaux sans oublier toutes les ressources critiques.

Le BR200 a été spécialement conçu pour offrir aux entreprises la possibilité de protéger instantanément leur réseau grâce à un VPN site-à-site et un firewall sécurisé, le tout facilement et à moindre coût via le portail Cloud ou l’application mobile Insight. De plus, le routeur Insight Managed Business (BR200) présente plusieurs avantages : installation facile, pare-feu, contrôle VLAN et contrôle à distance où que vous soyez. Avec le Cloud Insight, vous bénéficiez d’une protection complète de toutes les fonctions ayant trait à la sécurité, d’une gestion à distance du routeur et d’une visibilité de la connexion VPN en temps réel sans oublier l’état de la sécurité des divers appareils connectés.

Le routeur Insight Managed Business (BR200) est géré à distance ou localement, et peut être contrôlé via NETGEAR Insight, depuis n’importe quel écran, partout et à tout moment.

Les solutions NETGEAR Insight Remote Management fournissent les données et analyses suivantes :

• Statut du matériel, température, vitesse des ports, charge du CPU, utilisation de la mémoire,

• Configuration et statut du VPN IPSec,

• Configuration du VLAN,

• Configuration du serveur WAN IP et DHCP,

Le routeur NETGEAR Insight Managed Business inclut :

• 1 port Gigabit WAN et 4 ports Gigabit Ethernet LAN,

• Débit LAN à WAN : 924 Mbps,

• Gestion et contrôle à distance depuis le Cloud,

• Configuration du VPN IPSec site-à-site via l’application mobile et le portail web,

• OpenVPN à distance depuis l’interface graphique de l’appareil,

• Des capacités de pare-feu pour se protéger des attaques et sécuriser votre entreprise,

• Configurations VLAN,

• 1 an de gestion Insight dans le Cloud,

La solution NETGEAR Insight est disponible sur iOS, Android et via un navigateur web avec deux niveaux d’abonnement : Insight Pro et Insight Premium. NETGEAR Insight est conçu pour les déploiements et la gestion et s’adresse spécifiquement aux entreprises mono-sites ou multi-sites, aux prestataires de services (MSP) et aux intégrateurs gérants plusieurs clients.

Tous les routeurs NETGEAR Insight Managed profitent d’une garantie matérielle limitée de 2 ans, du remplacement le jour ouvrable suivant et de 90 jours de support technique téléphonique gratuit.

Disponibilité

Le routeur NETGEAR Insight Managed Business (BR200) est désormais disponible au prix de 149,99€.