NETGEAR lance le point d’accès WiFi 6 pour les PME

avril 2021 par Marc Jacob

NETGEAR®, Inc. annonce la disponibilité du nouveau point d’accès WiFi 6 WAX620. . Celui-ci est conçu pour proposer une expérience WiFi optimale pour les petites et moyennes entreprises.

Ce nouveau point d’accès Dual Band incorpore la nouvelle génération de WiFi 6 (802.1ax) capable de fournir des débits jusqu’à 3,6Gbit/s, soit 40% supérieurs au WiFi 5 (802.11ac). Le WAX620 est interopérable avec d’autres points d’accès NETGEAR Insight Managed et notamment les modèles WiFi 5 (WAC510, WAC540) mais aussi les modèles WiFi 6 (WAX610, WAX610Y). Par ailleurs, le WAX620 permet aux points d’accès de communiquer entre eux en utilisant Instant Mesh1 – la technologie de communication sans fil de NETGEAR. La nouvelle borne WAX620 peut être alimentée en PoE par des ports Gigabit ou 2,5 Gbit .

Le WAX620 est idéalement conçu pour les environnements avec des espaces ouverts où il est nécessaire de proposer une connectivité WiFi à un grand nombre d’utilisateurs en même temps. Les écoles, les collèges, les bureaux mais aussi les entrepôts sont particulièrement concernés par les capacités de ce nouveau point d’accès WiFi 6 Dual Band Insight Managed Multi-Gig. Ce puissant point d’accès est qui plus est rétrocompatible avec les précédentes générations de WiFi tout en proposant les débits maximums aux clients WiFi 6 comme les smartphones, tablettes et ordinateurs portables les plus récents.

NETGEAR Insight permet de gérer le WAX620, et d’autres appareils, depuis l’app Insight ou un navigateur Web. Avec Insight, les revendeurs et les prestataires de services peuvent mettre en place, surveiller et maintenir à distance le réseau d’un client sans nécessiter le déplacement d’un technicien sur site.

Le WAX620 profite d’une sécurité WiFi de classe entreprise avec un chiffrement WPA3 de 128 à 192 bits et la capacité de créer des VLANs et jusqu’à 8 différents réseaux SSIDs. Le WAX620 dispose, pour ce qui est des caractéristiques radio, de 8 streams (4x4) avec pour chaque unité un débit de 3,6 Gbps en agrégeant les débits des bandes en 2,4 GHz et en 5 GHz pour le WiFi 6. Grâce à la conception bibande du WAX620, les entreprises savent qu’elles investissent dans un système WiFi haute performance.

Disponibilité

Le point d’accès WiFi 6 AX3600 Dual-band Multi-gig NETGEAR Insight Managed WAX620 est disponible dès à présent au prix de 229,99 euros TTC.