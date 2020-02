NETGEAR annonce un partenariat de distribution avec MOBILITY

février 2020 par Marc Jacob

En ligne de mire, la volonté de toujours mieux adresser les canaux de vente que ce soit le retail avec les spécialistes et la grande distribution, le B2B ou encore l’e-commerce.

Afin de répondre à des besoins toujours plus importants de connectivité au quotidien, à la maison, au bureau ou en déplacement, NETGEAR propose un catalogue grandissant de solutions connectées et hautes performances incluant une vaste gamme WiFi 6 et mobilité 4G/5G. En ce sens, NETGEAR cultive l’innovation technologique et la volonté de s’adresser au plus grand nombre.

Des valeurs communes et inscrites au cœur même de l’ADN de MOBILITY qui met au service de ses clients des dizaines d’années d’expertise et se présente comme

Grâce à une connaissance métier éprouvée, MOBILITY s’appuie sur une équipe talentueuse et rigoureuse à même d’accompagner NETGEAR dans la réalisation de projets et objectifs ambitieux de développement des ventes, avec plus de 1 500 produits référencés et plus de 3 000 points de vente.

Fort de ce nouveau partenariat, NETGEAR s’assure de nouvelles opportunités de distribution tout en adressant au mieux le marché français. Ainsi MOBILITY proposera l’ensemble des gammes de produits NETGEAR.