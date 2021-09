NETGEAR Armor s’améliore pour offrir une protection de pointe aux appareils connectés à domicile

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

NETGEAR, annonce de nouvelles fonctionnalités avancées pour son service NETGEAR Armor. Celui-ci promet toujours plus de sécurité notamment grâce à la détection des menaces qui planent sur la maison connectée. La protection NETGEAR Armor est intégrée à la majorité des routeurs Orbi et Nighthawk et constitue une véritable bulle de protection pour les appareils connectés au réseau local, aidant les consommateurs à rester à l’abri des pirates, des logiciels malveillants et des virus.

Les menaces traditionnellement associées aux PC mettent désormais en péril tous les périphériques connectés tels que les télévisions, thermostats, ampoules, caméras de sécurité, consoles de jeu, enceintes et home-cinéma, tablettes, ordinateurs, smartphones, etc. Selon le rapport Bitdefender 2020 concernant le paysage des menaces pour les consommateurs, le nombre de failles au sein des téléviseurs intelligents a augmenté de 335% et le nombre de vulnérabilités parmi les caméras IP a quasiment doublé entre 2019 et 2020.

Alors qu’environ 80% des américains disposent d’un logiciel antivirus installé sur leurs ordinateurs, les 25 appareils ou plus qui équipent une maison connectée typique restent exposés aux menaces. Ces derniers peuvent en effet ouvrir des portes dérobées aux pirates, menant à de graves problèmes qui impactent l’utilisation et les performances, mais peuvent également conduire à des vols de données sensibles telles que les mots de passe, les données bancaires ou encore les informations d’identité.

L’utilisation d’appareils connectés provenant de multiples constructeurs augmente également non-seulement les chances d’attaques entrantes, mais également de menaces sortantes telles qu’une caméra de sécurité essayant d’envoyer des données et images à un site malveillant.

Pour aider à combattre ces menaces, NETGEAR ajoute de nouvelles fonctionnalités à son offre de sécurité phare pour apporter une protection simple et complète, non seulement au niveau du réseau mais aussi sur les différents appareils connectés.

Contrairement aux antivirus traditionnels installés sur les périphériques, NETGEAR Armor est intégré au sein du routeur pour surveiller toute l’activité sur internet, entrante comme sortante, protégeant ainsi tous les appareils du réseau et écartant la nécessité d’avoir plusieurs abonnements ou plusieurs logiciels de sécurité.

Outre les fonctionnalités primées déjà en place au sein de NETGEAR Armor, les nouveautés incluent :

Protection des données sensibles : bloque les tentatives d’envoi des données bancaires ou de connexion, ou encore les informations d’identité via des connexions non cryptées.

Détection d’anomalies : l’algorithme d’intelligence artificielle supervise et apprend le comportement habituel des appareils connectés, pour pouvoir bloquer toute activité qui sortirait de l’ordinaire.

Protection contre les attaques de type « Brute Force » : protège les appareils connectés des bots qui tentent de compromettre les mots de passe via des tentatives coordonnées et illimitées.

Protection contre les attaques DDoS : protège le réseau contre les attaques par déni de service.

Prévention des exploits et détection d’intrusion : protège les données et les appareils des intrusions malveillantes.

Pour une plus grande tranquillité d’esprit, les utilisateurs peuvent toujours installer la nouvelle mouture de NETGEAR Armor sur leurs ordinateurs, smartphones et tablettes sans frais additionnels. Cette protection supplémentaire offre non seulement une sécurité accrue au domicile, mais accompagne également les utilisateurs dans leurs déplacements en protégeant leurs appareils des virus, tentatives de hameçonnage et autres attaques, même lors de connexions à des réseaux non-sécurisés tels qu’on peut en trouver dans les cafés ou les aéroports notamment.

Ce nouveau service amélioré illustre la volonté de NETGEAR d’aider les utilisateurs à mieux protéger et gérer leurs appareils connectés à domicile.