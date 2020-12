NEOWAVE lance une clé de sécurité FIDO2 100% « made in France »

décembre 2020 par Marc Jacob

NEOWAVE, spécialiste français de l’authentification forte et des transactions sécurisées, lance Winkeo FIDO2, la première clé de sécurité conçue et fabriquée en France compatible avec les standards FIDO2 et FIDO U2F. Elle permet de sécuriser les accès web en toute simplicité. Ce nouveau produit a été développé en conformité avec le Référentiel Général de Sécurité (RGS) de l’ANSSI* et répond aux règlements de sécurité européens : eIDAS, RGPD, DSP2...

Du Made in France à un prix très abordable

Winkeo FIDO2 est compatible notamment avec Windows 10, Azure Active Directory… et remplace efficacement les mots de passe (Passwordless). Elle intègre également le standard FIDO U2F supportant de nombreux services (Gmail, Google Apps for Work, Facebook, Dropbox…).

Elle embarque un composant carte à puce certifié Critères Communs EAL5+. Elle est fabriquée en France, pour une maitrise de l’ensemble du cycle de production et des exigences de sécurité.

Les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs sont pris en charge (Windows, Mac OS, Linux Android et iOS, Chrome, Chromium, Vivaldi, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge…). Winkeo FIDO2 est très facile à utiliser et ne nécessite aucune installation logicielle sur le poste client.

Prix : € 19,99 TTC

Membre de l’Alliance internationale FIDO depuis sa création, NEOWAVE continue d’étoffer sa gamme de produits d’authentification compatibles avec les standards FIDO2 et FIDO U2F.

Badgeo FIDO2

Carte à puce duale interface à contact et sans contact/NFC. Elle s’utilise avec un lecteur de carte à puce (avec ou sans contact) ou un smartphone compatible NFC.

Prix : 19,99 € TTC

Winkeo FIDO U2F

Clé USB de sécurité second facteur d’authentification. Il suffit de rentrer le login et le mot de passe habituels puis de brancher la clé et d’appuyer sur le bouton.

Prix : 14,49 € TTC

Les produits de la gamme FIDO de NEOWAVE sont actuellement disponibles sur Amazon, Cdiscount et sa nouvelle boutique en ligne.