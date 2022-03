NEOWAVE lance la clé de sécurité Winkeo-C FIDO2 pour terminaux fixes et mobiles

mars 2022 par Marc Jacob

NEOWAVE annonce le lancement de la clé de sécurité Winkeo-C FIDO2. Ce nouveau produit permet une authentification forte et multifacteur aux services et applications en ligne à partir de terminaux fixes et mobiles (PC, smartphone et tablette) grâce à son interface USB Type-C. Sa conception 100% française, sa conformité au Référentiel Général de Sécurité (RGS) de l’ANSSI* et aux règlements de sécurité européens (eIDAS, RGPD, DSP2) la placent parmi les clés de sécurité les plus fiables du marché.

Une clé de sécurité avec un haut niveau de protection

Compatible avec les standards FIDO2 et FIDO U2F, Winkeo-C FIDO2 offre une protection efficace contre le phishing et de nombreuses autres cyberattaques. L’objectif des normes d’authentification FIDO est de renforcer la sécurité des accès Web tout en améliorant l’expérience utilisateur.

La clé Winkeo-C FIDO2 contient un composant carte à puce certifié Critères Communs EAL5+ et ayant reçu un visa de sécurité de l’ANSSI. Elle répond également aux normes de sécurité européennes et s’inscrit dans les garanties de confiance du label « Cybersecurity Made in Europe » obtenu par NEOWAVE en 2021.

Une grande flexibilité pour des applications diverses

Winkeo-C FIDO2 (+U2F) est compatible avec Microsoft Azure Active Directory et Windows 10/11 et de nombreux autres services web (Gmail, Google Apps for Work, Facebook, Dropbox, Salesforce…). Elle remplace efficacement les mots de passe (Passwordless) et répond à la généralisation du MFA (authentification multifacteur).

Elle est compatible avec les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs (Windows, Mac, Linux et Android, Chrome, Chromium, Vivaldi, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge…).

Elle est parfaitement adaptée aux acteurs de la confiance numérique (signature électronique, lettre recommandée, consentement en ligne, services financiers, ZTNA, assurances, santé...).

Winkeo-C FIDO2 ne nécessite aucune installation logicielle sur le poste client. Prix : € 29,99 TTC

Disponible sur la boutique NEOWAVE , sur Amazon ainsi que chez de nombreux partenaires.

Membre de l’Alliance internationale FIDO depuis sa création, NEOWAVE continue d’étoffer sa gamme de produits d’authentification compatibles avec les standards FIDO2 et FIDO U2F. NEOWAVE est par ailleurs référencée comme fournisseur Microsoft de solutions d’authentification « passwordless ».