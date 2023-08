NEOM McLaren Formule E Team choisit Trend Micro comme partenaire officiel

août 2023 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated est nommé partenaire officiel de NEOM McLaren Formule E Team. Ce partenariat pluriannuel met l’accent sur la passion de ces deux marques pour l’innovation, et sur l’engagement à sécuriser des environnements complexes et dynamiques. « Je suis ravi d’accueillir Trend Micro dans notre équipe. Nous sommes amenés à voyager dans le monde entier et la cybersécurité est d’une importance cruciale pour nous. Avec Trend Micro, nous explorons les moyens de collaborer et d’assurer la sécurité de nos opérations. Nos deux entités ont une grande synergie et je me réjouis de ces années de partenariat à venir », a déclaré Ian James, Managing Director, NEOM McLaren Electric Racing & Team Principal, NEOM McLaren Formula E Team.

Dans le monde du sport automobile, l’infrastructure des circuits dédiée aux courses est l’une des plus sophistiquée en termes de logistique, de gestion, etc. Avec toute la technologie et l’informatique présentes sur les circuits mais aussi au niveau des voitures, chaque événement est exposé aux risques des cybermenaces. Avec la vitesse liée aux courses automobiles, on comprend aisément l’importance de choisir le partenaire qui saura répondre à des contraintes de temps, remonter les bonnes informations au bon moment et apporter une visibilité à 360° de la protection des différents environnements.

« L’innovation, la vitesse et la durabilité sont au cœur des préoccupations de l’équipe de Formule E et de Trend Micro », a commenté Dhanya Thakkar, SVP global marketing and sales at Trend. « NEOM McLaren Formula E Team est un partenaire idéal, notamment pour ses courses qui se déroulent dans les villes emblématiques du monde et sa communauté de fans passionnés. Nos organisations ont des philosophies communes et, ensemble, nous avons comme objectif d’accélérer l’innovation dans l’industrie ainsi que la résilience contre les cybermenaces. »

Le partenariat avec NEOM McLaren Formula E Team ouvre la voie à une future collaboration. Trend Micro est à l’origine de plusieurs innovations destinées à la sécurité des véhicules électriques ainsi qu’à la détection des vulnérabilités dans les véhicules de demain. Ces initiatives soulignent la volonté de Trend Micro de sécuriser l’avenir de la technologie automobile, non seulement pour le client final et les courses sportives, mais aussi pour la société dans son ensemble. Le partenariat avec NEOM McLaren reflète l’engagement de l’entreprise à assurer la sécurité de la nouvelle génération de véhicules pour tous.

L’offre de Trend Micro repose sur sa plateforme de cybersécurité B2B : Trend Vision OneTM. L’entreprise est fière de protéger plus de 500 000 entreprises, en exploitant les informations sur les menaces provenant de plus de 250 millions de capteurs présents dans le cloud, les réseaux, les dispositifs et les endpoints, pilotés par une nouvelle génération de XDR et l’IA générative.

Ce partenariat débutera lors du London E-Prix 2023. Le logo de Trend Micro apparaît sur l’aile arrière et le halo des deux voitures de NEOM McLaren Formule E.